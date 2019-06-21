HABER

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

DÜNYA HABERLERİ  | 21.06.2019 07:29 | Son Güncelleme

ABD Başkanı Donald Trump'ın, dün İran'a yönelik bir hava saldırısına onay verdiği, ancak bir süre sonra bu kararından vazgeçtiği ileri sürüldü.

New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

"POMPEO VE BOLTON'A RAĞMEN VAZGEÇTİ"

Öte yandan Amerikan ABC kanalında aynı konuyla ilgili bir haberde ise Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığı iddia edildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

Dün konuyla ilgili olarak Beyaz Saray'da basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Trump, "Çok büyük bir hata yaptılar. İHA uluslararası hava sahasındaydı, bilimsel olarak bunun kanıtlarına sahibiz. (ABD'nin İran'a saldırı planı olup olmadığını) Yakında göreceksiniz." demişti.

Söz konusu İHA'nın düşürülmesinin "kasıtlı" olduğuna inanmadığını belirten Trump, "Sanıyorum bir general veya biri o İHA'yı düşürme yanlışını yaptı. Neyse ki İHA'da kimse (pilot) yoktu; eğer olsaydı bu büyük bir fark yaratırdı. Fakat hissiyatım şu, bu birinin yapmaması gerekirken yaptığı bir hataydı." ifadelerini kullanmıştı.

DÜŞÜRÜLEN İHA

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sabah saatlerinde Umman Körfezi'ne kıyısı olan Hürmüzgan eyaletine bağlı Kuhmubarek kenti sahilinde "İran hava sahasını ihlal eden" ABD Hava Kuvvetlerine ait RQ-4 Global Hawk tipi İHA'nın karadan havaya füzeyle vurularak düşürüldüğünü duyurmuştu.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) ise Hürmüz Boğazı üzerinde uçan ABD Hava Kuvvetlerine ait insansız hava aracının İran tarafından düşürüldüğünü doğrulamış, ancak söz konusu İHA'nın uluslararası hava sahasında uçarken düşürüldüğünü savunmuştu.

Kaynak: AA

PARTNERİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlülerİşte kusursuz yüz hatlarına sahip ünlüler
ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağıABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı
Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingiBeyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
İRAN Donald Trump

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Başkanlığı düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na: Başkanlığı düşer

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Öcalan'ın mektubu' açıklaması

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

Teröristbaşı Abdullah Öcalan'dan HDP'ye 23 Haziran seçimi çağrısı: Tarafsız kalın

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

20 metrekarelik dükkandan dünyaya ihracat yapan fabrikaya

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

Makyajsız hali takipçilerini şaşırttı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İşte Uber'in uçan taksisi

İşte Uber'in uçan taksisi

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Havalimanına füze saldırısı: Çok sayıda yaralı var

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Korkunç görüntüler! 7 kilometre yükseldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika! ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

ABD'den uçaklarına İran hava sahası yasağı

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

Beyaz Saray'dan Kongre liderlerine kritik İran brifingi

İran'dan ABD'ye protesto notası

İran'dan ABD'ye protesto notası!

Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

Gürcistan'da protestocular parlamentoyu kuşattı

İran, ABD İHA'sının vurulma anının görüntülerini yayınladı

İran, dünyayı sarsan görüntüleri yayınladı!

ABD Senatosu, Suudi Arabistan'a silah satışını engelleyecek tasarıyı kabul etti

ABD Senatosu 'dur' dedi: Kabul edildi

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.