New York Times'tan çok çarpıcı Trump iddiası

Amerikan New York Times (NYT) gazetesi, adı açıklanmayan bazı üst düzey yetkililere dayandırdığı haberinde ABD Başkanı Trump'ın İran'a yönelik bir saldırı kararından son anda vazgeçtiğini iddia etti.

NYT'nin, "Trump, İran'a hava saldırısına onay verdi, sonra aniden vazgeçti" başlıklı haberinde, Amerikalı askeri ve diplomatik yetkililerin, ABD yerel saatiyle 19:00'a kadar İran'a ait bazı radar ve füze bataryalarının vurulmasını bekledikleri, Trump'ın kararından vazgeçmesi sonucunda bunun gerçekleşmediği ifade edildi.

Haberde, Trump'ın mı bu konudaki kararını değiştirdiği, yoksa yönetimin mi farklı bir strateji uygulamaya karar verdiğinin net olmadığı görüşlerine yer verildi.

"POMPEO VE BOLTON'A RAĞMEN VAZGEÇTİ"



Öte yandan Amerikan ABC kanalında aynı konuyla ilgili bir haberde ise Trump'ın iptal kararını, Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ve Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton'a rağmen aldığı iddia edildi.

Beyaz Saray ve Pentagon'dan iddialara ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.