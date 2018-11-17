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New York Times'tan 'Kaşıkçı cinayeti' videosu! Kurulan tuzak detaylarıyla anlatıldı

DÜNYA HABERLERİ  | 17.11.2018 18:33 | Son Güncelleme

Amerikan New York Times gazetesince, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin kronolojisinin aktarıldığı bir video yayınlandı. Videoda, Suudi Arabistan'dan gelen bazıları Muhammed Bin Selman ile bağlantılı suikast timinin, Kaşıkçı'ya nasıl tuzak kurduğu detaylarıyla anlatıldı.

Amerikan New York Times gazetesinin internet sitesinde yayınlanan videoda, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetinin detayları ele alındı.

New York Times gazetesinin videosunda, Suudi Arabistan'dan İstanbul'a gelen 15 kişilik suikast timinin, hedeflerindeki Kaşıkçı'ya tuzak kurdukları aktarıldı.

CİNAYETİN KRONOLOJİSİ

Kaşıkçı'nın, Suudi Arabistan yönetimini ve Veliaht Prens Muhammed Bin Selman'ı eleştiren isimler arasında yer aldığı vurgulanan videoda, cinayetin ardından, Türk medyasının Suudi yetkililerin olayla ilgisini ortaya koyan kanıtları paylaştığı belirtildi ve cinayetin kronolojisi ortaya konuldu.

PRENS SELMAN BAĞLANTISINA İŞARET EDİLDİ

Kaşıkçı cinayetiyle ilgili 15 kişinin fotoğrafları ve görüntülerine de yer verilen videoda, söz konusu kişilerden bazılarının, Muhammed Bin Selman ile bağlantılı olduğuna işaret edildi.

Cinayetin nasıl planlandığının anlatıldığı videoda, Kaşıkçı'nın başkonsolosluk binasına girdikten sonra saldırıya uğradığı bilgisine yer verildi.

KONSOLOSLUK BİNASINDAN ÇIKAN MİNİBÜS...

Kaşıkçı'nın cesedinin parçalandığı ifade edilen videoda, daha sonra konsolosluk binasından çıkan bir minibüse dikkat çekilerek, bu araçla cesedin taşındığı ileri sürüldü.

Yayınlanan videoda, operasyonun lideri olduğu belirtilen Suudi güvenlik yetkilisi Mahir Abdulaziz Mutreb'in, cinayetin ardından bir telefon görüşmesi gerçekleştirerek, konuştuğu kişiye, "Patronuna söyle, işi bitirdik" dediği de öne sürüldü.

Videoda, Kaşıkçı'nın nişanlısı Hatice Cengiz ile İstanbul'daki evlendirme dairesindeki görüntülerine de yer verildi.

(AA)

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