HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Times: Trump yıllarca vergi ödemedi

New York Times: Trump yıllarca vergi ödemedi

28.09.2020 08:54 | Son Güncelleme

New York Times gazetesi, ABD Başkanı Trump'ın yıllarca vergi ödemediğini öne sürdü.

Habere göre, Trump başkan seçildiği yıl ise sadece 750 dolar gelir vergisi ödedi.New York Times gazetesi, ABD Başkanı Donald Trump'ın vergi beyannamelerini inceledi. Gazetenin 20 yılı aşkın bir dönemi mercek altına aldığı haberine göre Trump, ABD başkanı seçildiği yıl olan 2016'da ve görevdeki ilk yılı 2017'de sadece 750 dolar gelir vergisi ödedi.

Gazete haberinde, ABD Başkanı'nın son 15 yılın 10'unda ise şirketinin giderlerinin gelirlerinden yüksek olduğu gerekçesiyle hiç vergi ödemediğini öne sürdü.

İddiaları geri çeviren Trump, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gazetenin haberini "tamamıyla yanlış" ve "uydurma" olarak nitelendirdi.

Trump'ın vergi beyannameleri 2016 yılından bu yana seçim kampanyalarında gündeme gelen bir konu. Trump, 1969-1974 yılları arasında ABD başkanı olan Richard Rixon'dan bu yana vergi beyannamelerini kamuoyuna açıklamayan ilk başkan.

Trump'ın mali bilgilerini kamuoyu ile paylaşmayı reddetmesi hakkında çeşitli spekülasyonların gündeme gelmesine neden oluyor.

AFP,Reuters/BÖ,HS

© Deutsche Welle Türkçe

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildiKoronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
NYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detayNYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?Ekim ayı hangi günler hacamat için uygundur?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Ermenistan işgalindeki Karabağ'ın sözde liderinden çarpıcı iddia
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Yorulmuşuz sanırım ilk gün
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Azerbaycan harekatın bilançosunu açıkladı
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Galatasaray az kalsın hükmen mağlup oluyordu!
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
İlginizi Çekebilir
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Kaplumbağa Terbiyecisi ne anlatıyor? Ünü dünya çapında ama anlamını kimse bilmiyor
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Genç kız toplu tecavüze uğradı, 6 katlı binadan atıldı!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Diğer Haberler
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermeni güçlerine ait tank böyle havaya uçuruldu!
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
Ermenistan ve Azerbaycan hattında çatışmalar tüm gece sürdü
ABD’de 89 yaşındaki pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş
Pizza kuryecisine 92 bin TL'lik bahşiş
New York Times belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
NYT belgeleri ele geçirdi! Trump'la ilgili çarpıcı detay
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması: Durdurabilecek miyiz bakacağız
Trump'tan Dağlık Karabağ açıklaması
Son dakika: ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
ABD'den Ermenistan ve Azerbaycan'a flaş çağrı
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.