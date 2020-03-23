New York Times: Virüs nasıl yayıldı?

İnteraktif haritayla birlikte yayımlanan makalede insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasaklarının, virüsün yayılmasını neden durduramadığı analiz edildi.

New York Times, web sitesindeki interaktif haritayla birlikte koronavirüsün insanlık tarihindeki en kapsamlı seyahat yasağına rağmen nasıl yayıldığını analiz eden bir makale yayımladı. Milyonlarca kişinin seyahatlerinin resmi verilere göre analiz edildiği makalede, koronavirüsün ilk olarak 11 milyon kişinin yaşadığı Çin'in Vuhan kentindeki deniz ürünleri satan yiyecek pazarında ortaya çıktığı ve virüsün 4 kişide tespit edildiği vurgulandı.

Makaleye göre, Aralık 2019'un son günlerinde doktorlar, hasta insanların normal tedavilere cevap vermeyen viral pnömoniden rahatsız olduğu bilgisine sahipti. Washington ve John Hopkins Üniversitesi bilim insanları tarafından gerçek vaka sayısının, aralık ayının sonunda açıklanan rakamlardan yaklaşık bin kişi veya birkaç bin kişi daha fazla olduğu ifade edildi. Her koronavirüs hastasının, virüsü ortalama 2 veya 3 kişiye bulaştırdığı açıklanan makalede, Çinli yetkililerin aralık ayının sonunda halkı uyardığı ve ancak 31 Aralık'ta Dünya Sağlık Örgütü'ne (WHO) salgın hakkında bilgi verdiği belirtildi. Çin hükümeti WHO'ya, 'hastalığın önlenebilir ve kontrol altında tutulabilir' olduğu bilgisini verdi.