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New York Times’da Kaşıkçı Cinayeti ve Erdoğan Analizi

22.11.2018 18:08 | Son Güncelleme

New York Times, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrıntıları sızdırarak Prens Selman'ın cinayetle ilişkilendirilmesini sağladığını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan, Riyad'ı'ı Amerika'nın Ortadoğu'daki en büyük müttefiki olarak saf dışı bırakmayı amaçladı ama istediği sonucu alamadı

New York Times’da Kaşıkçı Cinayeti ve Erdoğan Analizi

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrıntıları ustalıkla sızdırarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın cinayetle ilişkilendirilmesini sağladığını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan, Suudi Arabistan'ı Amerika'nın Ortadoğu'daki en büyük müttefiki olarak saf dışı bırakmayı amaçladı ancak istediği sonucu elde edemedi.

Ancak gazete, bunun, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarıyla ilgili jeopolitik savaşı kaybettiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Gazetede bugün yayınlanan değerlendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinden sonra Amerika'nın Ortadoğu politikasını yeniden şekillendirme ve bölgesel rakibi Suudi Arabistan'ı arka plana itme amacına ulaşamasa da kişisel önemini pekiştirmeyi başardı.

Başkan Donald Trump’ın Salı günü Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinin talimatını verip vermediğini bilmediği yönünde açıklama yapması, Amerika'nın Suudi müttefiklerine bağlı kalacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, Amerika'nın Suudi Arabistan'la yakınlaşmasını engelleyememiş olsa da gazeteye göre Kaşıkçı'nın İstanbul'da yedi hafta önce öldürüldüğü dönem öncesine kıyasla şu anda çok daha güçlü bir konumda.

İki yıl önceki başarısız darbe girişiminden sonra 100 binden fazla kişinin gözaltına alınması nedeniyle eleştiri oklarının hedefi olan Erdoğan'ın gazeteye göre uluslararası arenadaki itibarını yeniden oluşturması gerekliliği ortaya çıkmıştı. Kaşıkçı cinayeti Erdoğan'a bu fırsatı verdi ve Erdoğan, Amerikan başkanından boşalan ”ahlaki yüksek zemin”e yerleşmeyi ve Suudi Arabistan üzerinde baskı kurmayı başardı.

Kaşıkçı meselesi New York Times'a göre Erdoğan'a ayrıca Batı'daki otoriter lider imajını yumuşatma ve Amerika'yla gerilen ilişkileri onarma yönünde ivme kazanma fırsatı da tanıdı.

Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinin dehşet verici ayrıntılarını kademe kademe açıklayarak Suudi Arabistan'ın “küstahça taktikleri” karşısında isyan eden Amerikalı Kongre üyeleri ve siyasetçilerle ortak bir paydada buluştu. Oysa Amerikalı siyasetçiler, Kaşıkçı cinayetinden önce, Rusya'dan füze savunma sistemi satın alan ve demokrasisi gerileyen Türkiye'yi eleştirmeye daha çok odaklanıyordu.

Gazeteye göre Erdoğan, Trump yönetiminin Ortadoğu'da yön değiştirmesini sağlayamamış olsa da Kaşıkçı meselesini unutacağa benzemiyor. Türkiye'nin Kaşıkçı cinayetinin soruşturulması için Birleşmiş Milletler'e çağrıda bulunması, bunun bir göstergesi.

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