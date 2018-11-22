New York Times’da Kaşıkçı Cinayeti ve Erdoğan Analizi

New York Times, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili ayrıntıları ustalıkla sızdırarak Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'ın cinayetle ilişkilendirilmesini sağladığını yazdı. Gazeteye göre Erdoğan, Suudi Arabistan'ı Amerika'nın Ortadoğu'daki en büyük müttefiki olarak saf dışı bırakmayı amaçladı ancak istediği sonucu elde edemedi.

Ancak gazete, bunun, Erdoğan'ın Kaşıkçı cinayetinin sonuçlarıyla ilgili jeopolitik savaşı kaybettiği anlamına gelmediğinin altını çiziyor. Gazetede bugün yayınlanan değerlendirmeye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kaşıkçı cinayetinden sonra Amerika'nın Ortadoğu politikasını yeniden şekillendirme ve bölgesel rakibi Suudi Arabistan'ı arka plana itme amacına ulaşamasa da kişisel önemini pekiştirmeyi başardı.

Başkan Donald Trump’ın Salı günü Veliaht Prens'in Kaşıkçı cinayetinin talimatını verip vermediğini bilmediği yönünde açıklama yapması, Amerika'nın Suudi müttefiklerine bağlı kalacağının sinyalini vermişti. Erdoğan, Amerika'nın Suudi Arabistan'la yakınlaşmasını engelleyememiş olsa da gazeteye göre Kaşıkçı'nın İstanbul'da yedi hafta önce öldürüldüğü dönem öncesine kıyasla şu anda çok daha güçlü bir konumda.