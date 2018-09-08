HABER

New York Times'ta isimsiz makaleyi yayınlayan editörden açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.09.2018 10:40 | Son Güncelleme

New York Times gazetesinin makale editörü James Dao: - "New York Times'ın diğer birimlerinde olduğu gibi makale bölümü de tehlike içinde olduğunu ve geçim kaynağını kaybedebileceğini düşündüğünde o kişinin kimliğini açıklamayabiliyor. Söz konusu durum son 3 yılda belki dördüncü kez gerçekleşti" - "Bu şahıs, belki yönetimde çalışmaya devam etmek istiyor, işini ve itibarını kaybetmek istemiyor, bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor veya fiziksel tehditlerle duygusal strese maruz kalmak istemiyor olabilir" - "Yönetim içindekiler Trump'a yetişkin nasihati vermeye çalışıyor, yönetimi daha sağlıklı bir yöne götürmeye uğraşıyor. Makaleyi yazan kişiden bunları algılıyorum" - "Makaleyi yazan kişi, yönetimde kendisiyle aynı düşüncede olan yetkililerin Trump'ı 'esasen ahlak dışı' bulduğunu belirtiyor. Bu kişiler Trump'ı demokratik olmayan eğilimlere sahip bir lider olarak görüyor. Hükümet yetkilileri olarak, ülkenin iyiliği için bu tür eğilimlerle mücadele etmeyi görevleri arasında hissediyorlar"

New York Times gazetesinin makale editörü James Dao, ABD Başkanı Donald Trump yönetimi içinde bir direnişin olduğunu iddia eden ve yönetiminde üst düzey bir görevli tarafından yazıldığı öne sürülen makale hakkında açıklamalarda bulundu.

Dao, çarşamba günü gazetede "isimsiz" olarak yayımlanan "Trump yönetimi içindeki direnişin bir parçasıyım" başlıklı makale hakkındaki soruları podcast yayınında cevapladı.

Makaleyi yazan kişiyle direkt teması olmadığını belirten Dao, çok iyi tanıdığı ve güvendiği aracı biri üzerinden makalenin yayınlanmasının teklif edildiğini anlattı.

Dao, makalenin "açık dilinden" ve "duygusal tesirinden" etkilendiğini dile getirerek, önce makaleyi yazan kişinin geçmişini araştırdığını ve daha sonra bu kişiyle doğrudan iletişime geçerek konuşmaları neticesinde gerçekten Trump yönetiminde üst düzey bir görevli olduğuna inandığını belirtti.

Makaleyi yazan kişinin kimliğini açıklayamayacağını söyleyen Dao, "The New York Times'ın diğer birimlerinde olduğu gibi makale bölümü de tehlike içinde olduğunu ve geçim kaynağını kaybedebileceğini düşündüğünde o kişinin kimliğini açıklamayabiliyor. Söz konusu durum son 3 yılda belki dördüncü kez gerçekleşti." ifadelerini kullandı.

- "Fiziksel tehditlere maruz kalmak istemiyor olabilir"

Dao, bu kişiyle yürütülen görüşmelerin ardından makalenin "isimsiz" olarak yayımlanması kararının alındığı bilgisini paylaşarak, bu kişinin adını açıklamayı istememesinin altında birkaç neden olabileceğine işaret etti ve "Bu şahıs, belki yönetimde çalışmaya devam etmek istiyor, işini ve itibarını kaybetmek istemiyor, bu durumun sonuçlarıyla yüzleşmek istemiyor veya fiziksel tehditlerle duygusal strese maruz kalmak istemiyor olabilir." açıklamasında bulundu.

Söz konusu kişinin Trump yönetimi içindeki pozisyonu veya sorumlu olduğu görevler hakkında bile yorum yapamayacağının altını çizen Dao, kendini makale yazarının güvenliğinden endişe duyduğu için gergin hissettiğini bildirdi.

Dao, üst düzey yetkilinin neden muhafazakar yayın kuruluşları yerine Trump'ın "sahte haber" iddiasına maruz kalan gazetelerden biri olan New York Times'ı seçtiği sorusuna ise "Yazarın bizi dürüst ve bütünlüğe sahip bir kurum olarak gördüğüne inanıyorum. Onun kimliğini ve gizliliğini koruyacağımızı biliyordu." yanıtını verdi.

The New York Times gazetesinde yazarın gerçek kimliğini kaç kişinin bildiği hakkında net sayı vermeyeceğini söyleyen Dao, bu soru için "sadece çok az kişi" dedi.

- "Trump'ın politikalarını bazı yetkililer uygulamaya koymuyor"

Dao, makalede yer alan, "Trump'ın tam olarak anlayamadığı şey, kendi yönetimindeki birçok üst düzey görevli gündeminin bazı kısımlarını ve en kötü heveslerini bozmak için özenle çalışıyor. Bunu biliyorum çünkü ben de onlardan biriyim." ifadeleri hakkında ise şöyle konuştu:

"Makaleyi yazan kişi Başkan Trump'ın gündemini nasıl bozacağı hakkında detaylara girmiyor. Ancak şurası açık, Trump'ın yaptığı toplantıların ardından uygulamak istediği politikaları bazı yetkililer uygulamaya koymuyor. Makaleyi yazan kişinin bu konuda verdiği örneklerden biri Rusya. Trump, Rusya ve Vladimir Putin hakkında sıklıkla olumlu şeyler söylese de yönetim sürekli olarak Rusya'ya yönelik sert politikalarda ısrar ediyordu."

- "Trump'a yetişkin nasihati"

Dao, makaleyi yazan kişinin Trump yönetimi içindeki bazı yetkililerin başkanın tavırlarını, Twitter'daki paylaşımlarını veya toplum içindeki konuşmalarını onaylamadığını anlatmak istediğini vurgulayarak, "Yönetim içindekiler Trump'a yetişkin nasihati vermeye çalışıyor, yönetimi daha sağlıklı bir yöne götürmeye uğraşıyor. Makaleyi yazan kişiden bunları algılıyorum." dedi.

İsimsiz yazarın, makalesinde, Trump yönetimi içinde kendisi gibi başka şahısların da olduğunu söylediğini kaydeden Dao, bu kişilerin yönetimin kaos içinde gösterilmesinden hayal kırıklığı duyduğunu aktardı.

- "Esasen ahlak dışı"

Makaleyi yazan kişinin yönetimde kendisiyle aynı düşüncede olan yetkililerin Trump'ı "esasen ahlak dışı" bulduğunu belirttiğinin altını çizen Dao, "Bu kişiler Trump'ı demokratik olmayan eğilimlere sahip bir lider olarak görüyor. Hükümet yetkilileri olarak, ülkenin iyiliği için bu tür eğilimlerle mücadele etmeyi görevleri arasında hissediyorlar." şeklinde konuştu.

Dao, bu kişinin, yönetim içinde işlerin uzun zamandır yolunda gitmediğini düşünmesinin ardından "kırılma noktasına" gelerek makaleyi "ahlaki ivedilikle" kaleme aldığına inandığını ifade ederek, yönetim içinde kendisi gibi düşünen insanların da sesi olduğunu dile getirdi.

ABD'nin kıdemli gazetecilerinden Bob Woodward'un Trump hakkındaki "Korku: Beyaz Saray'da Trump" başlıklı yeni kitabının bazı bölümlerinin Washington Post gazetesinde yayınlanması hakkındaki soruya ise Dao, bu bölümlerle "isimsiz" makalenin aynı dönemde yayınlanmasının tamamen tesadüf olduğunu söyledi.

Dao, makaleyi "ulusal güvenlik meselesi" olarak tanımlayan Trump'ın neden bu şekilde bir tanımı kullandığını açıklaması gerektiğini ifade ederek, yazarın makalesinde Trump yönetimi içindeki kişisel hislerini anlattığını belirtti.

Dao, The New York Times'ın hiçbir koşul altında makaleyi yazan kişinin gerçek kimliğini açıklamayacağını da sözlerine ekledi.

PARTNERVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınızVücudunu gören inanamıyor! Yaşına inanamayacaksınız
Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...
Prof. Dr. Yılmaz: İdlib sorunu savaşla değil müzakereyle çözülmeliProf. Dr. Yılmaz: İdlib sorunu savaşla değil müzakereyle çözülmeli
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
abd başkanı donald trump isimsiz makale The New York Times The New York Times makale editörü James Dao trump yönetimi

En Çok Okunan Haberler

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Yolcu otobüsü şarampole devrildi: Çok sayıda ölü ve yaralı var

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Muğla'nın Yatağan ilçesinde şoke eden olay! Genç kadının cinsel organından 'uyuşturucu' çıktı

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Türkiye - Rusya maçına, sahaya atılan konfetiler damga vurdu

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Bu paraya paha biçilemiyor! 35 bin TL veren var

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Russia Today televizyonu, CNN'in Erdoğan hatasıyla dalga geçti

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

Şehitler anıtı önündeki 'Erik Dalı' rezaleti istifa getirdi

İlginizi Çekebilir

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Dışişleri Bakanlığı'ndan seyahat uyarısı: Uzak durun!

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Meteoroloji hava tahmin raporunu açıkladı: Sıcaklıklar yurt genelinde 10 derece birden düşecek

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Kocaeli'de dev operasyon; 800 kilo kokain ele geçirildi! Değeri 6 milyar TL

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

Suriye'de savaştan kaçan mülteciler Türkiye sınırındaki duvarı merdiven dayayıp aştı!

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

İstanbul'da 'Kurt Kapanı-23' başladı! Giriş çıkışlar tutuldu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Gündemi sarsacak iddia! 'Doğruysa Türkiye’nin başı dışarıda ciddi bir şekilde dertte demektir'

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Tramvay yolunda feci kaza! Yaralılar var

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...

Ankara'nın bilinmeyen sığınağı! Tarihi...

Microsoft Office 365 zamlandı

Microsoft Office 365 zamlandı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

İstanbullular dikkat! Meteoroloji'den son dakika uyarısı

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

Fatih Portakal'dan dikkat çeken 'enflasyon' yorumu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.