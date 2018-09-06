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New York Times'taki Makaleyi Kim Yazdı?

06.09.2018 15:55 | Son Güncelleme

Başkan Trump'a yönelik ağır eleştiriler içeren ve New York Times'da üst düzey bir Trump yönetimi yetkilisinin ağzından isimsiz olarak yayınlanan makaleyle ilgili kriz büyüyor. Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Dışişleri Bakanı Pompeo makaleyi kendilerinin yazmadığını söyledi

New York Times'taki Makaleyi Kim Yazdı?

New York Times'da yayınlanan makaleye Başkan Trump çok sert tepki göstermiş, "rezalet" ifadesini kullanmıştı, yazan kişiyi de "korkak" diye nitelemişti.

New York Times gazetesine de "Eğer böyle biri gerçekten varsa, bu kişi hükümete teslim edilmeli" sözleriyle seslenmişti.

Makalede kullanılan bir sözcük Amerikan basınında dikkatleri Başkan Yardımcısı Mike Pence'e çevirdi.

Makalede geçtiğimiz günlerde hayatını kaybeden Cumhuriyetçi Senatör John McCain'e ve onun veda mektubunda verdiği mesaja atıfta bulunulmuş, "Kendisi artık aramızda değil ama bizim için bir çobanyıldızı" ifadesi kullanılmıştı.

Kuzey Yıldızı ya da Çobanyıldızı ifadesi Başkan Yardımcısı Mike Pence'in konuşmalarında "yol gösteren" manasında sık sık kullandığı bir ifade. O nedenle de bu makaleyi "Mike Pence mi kaleme aldı?" sorusu gündeme geldi.

Mike Pence ise makaleyi kendisinin yazmadığını söyledi. Dışişleri Bakanı Mike Pompeo da tartışmalara katıldı ve Pence gibi makaleyi kendisinin yazmadığını belirtti.

Pompeo bu açıklamayı resmi bir ziyaret için bulunduğu Hindistan’da yaptı.

Pompeo ayrıca makaleyi yayınlayan New York Times gazetesine de tepki gösterdi. Dışişleri Bakanı, “Eğer doğruysa kötü bir akötürn hiçbir cümlesini gazeteye koymamalıydılar” dedi.

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