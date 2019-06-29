HABER

New York Times'tan, Bahreyn'deki çalıştay için “gerçekçi değil” yorumu

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.06.2019 18:29 | Son Güncelleme

Bahreyn'deki ekonomik çalıştayı değerlendiren New York Times: - "Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlak tanıtımı gibi” - "İsrail, Filistin topraklarının ekonomik hayatını kontrol ediyor, bu da tekliflerin hiçbirinin (İsrail ile) aynı fikirde olmadan mümkün olamayacağı anlamına geliyor" - "Arapların Filistin devletini kenara iten bir barış planını finanse edeceği fikri de pek olası görünmüyor" - "Kushner, Filistinlilerin devlet olma özlemlerini ve İsrail'in Filistin topraklarında işgale son verme taleplerini görmezden gelen bir plan sunarak, başarıyı daha da az olası hale getiriyor"

ABD’nin etkili gazetelerinden New York Times, İsrail-Filistin barış arayışları kapsamında ABD öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenen ekonomi çalıştayı için “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” yorumunda bulundu.

Gazetenin yayın kurulu, “Jared Kushner’in Orta Doğu Kalkındırma Projesi” başlıklı bir makale yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in ana girişimcisi olduğu Bahreyn’deki çalıştayda sadece “realiteden kopuk büyük rüya planları duyulduğunu” yazan gazete, “Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlak tanıtımı gibi” benzetmesinde bulundu.

Makalede, Kushner’in katılımcıları “Orta Doğu’da yeni gerçeği hayal et” diye davet ettiği anımsatılarak, “Ancak patronluk tonu dışında, plan hakkında çok az yeni şeyler var.” değerlendirmesi yapıldı.

-“Plan gerçekçi değil”

Kushner’in Batı Şeria ile Gazze’ye birbirine bağlamayı planlayan 5 milyarlık ulaşım koridoru planı da dahil, Filistin'de yeni kargo terminali, elektrik altyapısının yenilenmesi, yeni su arıtma ve atık sistemleri oluşturulması gibi söylemlerinin kulağa hoş geldiği belirtilen makalede, ancak “planın yumuşak ve gerçekçi olmadığı” vurgulandı.

Makalede, şu değerlendirmelere yer verildi:

“İsrail, Filistin topraklarının ekonomik hayatını kontrol ediyor, bu da tekliflerin hiçbirinin (İsrail ile) aynı fikirde olmadan mümkün olamayacağı anlamına geliyor. Öyle ki bu plan İsrail ve Başbakanı Binyamin Netanyahu’dan hiçbir talepte bulunmuyor. Avrupa ülkeleri ve özel yatırımcılarla birlikte Körfez ülkelerinden planın finanse edilmesine yardımcı olması bekleniyor ancak gerçek bir taahhütte bulunulmuyor ve de Arapların Filistin devletini kenara iten bir barış planını finanse edeceği fikri de pek olası görünmüyor.”

-“Plan, başarıyı daha da az olası hale getiriyor”

Makalede, çalıştayda İsrail ve Filistin hükümetlerinden hiçbir temsilci bulunmadığına ve diğer ülke katılımcılarının da düşük seviyeden olduğuna dikkat çekildi.

Filistinli liderlerin siyasi çözüm olmadan Kushner’in ekonomik planını baştan reddettikleri hatırlatılan makalede "Kushner, Filistinlilerin devlet olma özlemlerini ve İsrail'in Filistin topraklarında işgale son verme taleplerini görmezden gelen bir plan sunarak, başarıyı daha da az olası hale getiriyor.” denildi.

- Bayreyn Çalıştayı

ABD öncülüğünde ve Bayreyn'in ev sahipliğinde 25-26 Haziran'da düzenlenen "Refah için Barış" başlıklı ekonomi çalıştayının, ABD'nin İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda açıklaması beklenen "Yüzyılın Anlaşması" planı kapsamındaki ilk organizasyon olduğu ifade ediliyor.

Çalıştaya katılmayacağını açıklayan Filistin yönetimi, bölge ülkelerini de söz konusu çalıştayı boykota davet etmişti.

Filistin'in boykot çağrısına rağmen çalıştaya ev sahibi Bahreyn'in yanı sıra Suudi Arabistan, Ürdün, Mısır, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Katar ve Fas katılmıştı. İsrailli yetkililer çalıştaya davet edilmezken, bu ülkeden iş insanları ve bazı gazeteciler ise toplantıya iştirak etmişti.

Gören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cennetiGören büyüleniyor! İşte Konya'nın gizli cenneti
Saklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildiSaklıkent Kanyonu kesin korunacak hassas alan ilan edildi
İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Bahreyn ekonomi çalıştayı Jared Kushner New York Times yayın kurulu

En Çok Okunan Haberler

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

Donald Trump'dan flaş Erdoğan ve Türkiye sözleri

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

İmamoğlu'ndan İBB'deki istifalarla ilgili açıklama! Binali Yıldırım'ın çay davetine yanıt

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Sinem Kobal'dan flaş itiraf! 3 yıl önce evlenmişlerdi

Eczanelerde yeni düzenleme

Eczanelerde yeni düzenleme

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

'Türk gemileri vurulacak' tehdidine Erdoğan'dan yanıt!

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

Erdoğan'dan G20 zirvesi sonrası açıklama

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

İBB'de üst düzey istifalar gelmişti! İşte yeni isimler

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

Ekrem İmamoğlu'ndan İstanbul'daki trafikle ilgili açıklama

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

MSB: İdlib'de 10 numaralı gözlem noktamıza saldıran rejim mevzileri ateş altına alındı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
İYİ Parti kurucularından Metin Bozkurt'a saldırı

İYİ Parti kurucularından Bozkurt'a saldırı!

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

İlçe Milli Eğitim Müdürü'nün aracının önünü kesip sopayla saldırdılar

Şile'de dev dalgalar 21 yaşındaki genci yuttu

Endişeli bekleyiş! Denizde kayboldu

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

2 milyon TL'lik cinayet! Gerçek ortaya çıktı

CHP lideri Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

Kılıçdaroğlu'ndan Eren Erdem açıklaması

TEM otoyolu Kaynaşlı - Bolu Tüneli'ndeki çalışma 14 Temmuz'da sona eriyor

TEM'i kullanacaklar dikkat! 14 Temmuz'a kadar devam edecek

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.