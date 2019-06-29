New York Times'tan, Bahreyn'deki çalıştay için “gerçekçi değil” yorumu

ABD’nin etkili gazetelerinden New York Times, İsrail-Filistin barış arayışları kapsamında ABD öncülüğünde Bahreyn’de düzenlenen ekonomi çalıştayı için “gerçeklerden kopuk büyük rüya planları” yorumunda bulundu.

Gazetenin yayın kurulu, “Jared Kushner’in Orta Doğu Kalkındırma Projesi” başlıklı bir makale yayımladı.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başdanışmanı ve damadı Jared Kushner’in ana girişimcisi olduğu Bahreyn’deki çalıştayda sadece “realiteden kopuk büyük rüya planları duyulduğunu” yazan gazete, “Filistin ekonomisinde önümüzdeki on yılda 50 milyar dolarlık bir yatırım artışı anlatımı fantastik bir New York emlak tanıtımı gibi” benzetmesinde bulundu.

Makalede, Kushner’in katılımcıları “Orta Doğu’da yeni gerçeği hayal et” diye davet ettiği anımsatılarak, “Ancak patronluk tonu dışında, plan hakkında çok az yeni şeyler var.” değerlendirmesi yapıldı.

-“Plan gerçekçi değil”

Kushner’in Batı Şeria ile Gazze’ye birbirine bağlamayı planlayan 5 milyarlık ulaşım koridoru planı da dahil, Filistin'de yeni kargo terminali, elektrik altyapısının yenilenmesi, yeni su arıtma ve atık sistemleri oluşturulması gibi söylemlerinin kulağa hoş geldiği belirtilen makalede, ancak “planın yumuşak ve gerçekçi olmadığı” vurgulandı.