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New York'un sembolü Özgürlük Heykeli meşalesi müzeye taşındı

DÜNYA HABERLERİ  | 16.11.2018 09:06 | Son Güncelleme

1885 yılında Fransa tarafından Amerika'ya hediye edilen Özgürlük Heykeli New York'un dünyaca ünlü sembolleri arasında bulunuyor. Orjinal meşalesi özel hidrolik bir araçla taşınan meşale, 2019 yılının Mayıs ayında Özgürlük Heykeli Müzesi'nde sergilenecek. Orijinal meşaleyle birlikte kaidede tutulan heykelin yüz kopyası da aynı araçla müzeye götürüldü.

Frederic Auguste Bartholdi tarafından tasarlanan meşale bin 633 kilogram ağırlığında, 4,87 metre yüksekliğinde ve 3,65 metre genişliğinde bakır ve kehribardan yapılmıştı. Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu yapımı devam eden Özgürlük Heykeli Müzesi'nin bulunduğu Özgürlük Adası her yıl 4 milyon kişi tarafından ziyaret ediliyor.

New York'un sembollerinden Özgürlük Heykeli'nin 1984'te 100. yıl bakımı kapsamında kopyasıyla değiştirilen ve o zamandan beri kaidesinde sergilenen orijinal meşalesi müzeye taşındı.
Özgürlük Heykeli'nin bulunduğu Liberty Island'da (Özgürlük Adası) yapımı devam eden Özgürlük Heykeli Müzesi'ne özel hidrolik bir araçla taşınan meşale, Mayıs 2019'dan itibaren sergilenecek.
Ziyaretçilere Özgürlük Heykeli'nin büyüklüğü hakkında bilgi vermesi için yapılan ve orijinal meşaleyle birlikte kaidede tutulan heykelin yüz kopyası da aynı araçla müzeye götürüldü.
Meşale, Frederic Auguste Bartholdi tarafından tasarlandı ve 1885 yılında Fransa tarafından Amerika'ya hediye edildi.
Bin 633 kilogram ağırlığında, 4,87 metre yüksekliğinde ve 3,65 metre genişliğinde olan meşale, bakır ve kehribardan yapıldı.
Özgürlük Heykeli ile 100 milyon dolarlık yenileme çalışmaları çerçevesinde yaklaşık 2 bin 500 metrekare alanda yapımı devam eden müzenin bulunduğu Özgürlük Adası'nı her yıl 4 milyon turistin ziyaret ettiği belirtildi.
İşte aslının yerinde duran kopya yüzün yakından görünüşü.
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Anahtar Kelimeler:
New York Özgürlük heykeli

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