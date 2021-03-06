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New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni Cinsel Taciz İddiası

06.03.2021 00:41 | Son Güncelleme:
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New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni Cinsel Taciz İddiası

New York Valisi Andrew Cuomo hakkındakı cinsel taciz suçlamaları büyüyor. Suçlama yapanlar arasına Andrew Cuomo'nun bir yardımcısı daha katıldı

New York Valisi Andrew Cuomo hakkındakı cinsel taciz suçlamaları büyüyor. Suçlama yapanlar arasına Andrew Cuomo'nun bir yardımcısı daha katıldı. Cuomo’nun eski sağlık politikası danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen sene bu zamanlarda Vali’nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti. CBS haber kanalına konuşan Bennett, Cuomo'nun tacizci tanımının bire bir örneği olduğunu iddia etti ve valinin kendisine defalarca aşk hayatı ile ilgili uygunsuz sorular yönettiğini belirtti.

Bennett dışında iki kadın daha Andrew Cuomo’yu benzer iddialarla suçluyor. Tacize uğradıklarını iddia eden kadınlar 63 yaşındaki valinin uygunsuz hareket ettiği çok sayıda olayı, ayrıntılarıyla New York Başsavcısı Letitia James’e sundukları iddianamede kayda geçirmişlerdi.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times’a yaptığı açıklamada, 2019’un Eylül ayındaki bir düğünde Cuomo’nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan da, valinin 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söyleyerek, geçen 24 Şubat’ta cinsel taciz suçlamasında bulunan ilk kişi olmuştu.

Cinsel taciz iddiasında bulunan kadınların artması ve valiliğin geçen yıl huzurevlerinde Corona virüsü ölümlerini eksik bildirdiğinin hemen hemen aynı zamanda ortaya çıkmasının ardından Demokrat Vali’ye kendi partisinden tepkiler de büyüyor. New York’tan Temsilciler Meclisi üyesi Demokrat Kathleen Rice ve New York belediye meclisi üyesi Antonio Reynoso, sosyal medya hesaplarından Cuomo‘ya istifa çağrısında bulundu.

Vali Cuomo istifa etmeyeceğini açıklarken, bazı davranışlarının istenmeyen bir flört olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, taciz iddiasında bulunan kadınlardan özür dilemişti. Cuomo çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında eylemlerinden "utandığını" ısrarla dile getirdi.

Emerson Üniversitesi’nin yaptığı ankete göre Cuomo’nun birkaç hafta önce yüzde 71 olan popülaritesi cinsel taciz suçlamalarının ve huzurevi skandalının ardından yüzde 38’e düştü.

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