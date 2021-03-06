New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni Cinsel Taciz İddiası

New York Valisi Andrew Cuomo hakkındakı cinsel taciz suçlamaları büyüyor. Suçlama yapanlar arasına Andrew Cuomo'nun bir yardımcısı daha katıldı. Cuomo’nun eski sağlık politikası danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett, Perşembe günü yaptığı açıklamada, geçen sene bu zamanlarda Vali’nin kendisini cinsel ilişkiye zorladığını belirtti. CBS haber kanalına konuşan Bennett, Cuomo'nun tacizci tanımının bire bir örneği olduğunu iddia etti ve valinin kendisine defalarca aşk hayatı ile ilgili uygunsuz sorular yönettiğini belirtti.

Bennett dışında iki kadın daha Andrew Cuomo’yu benzer iddialarla suçluyor. Tacize uğradıklarını iddia eden kadınlar 63 yaşındaki valinin uygunsuz hareket ettiği çok sayıda olayı, ayrıntılarıyla New York Başsavcısı Letitia James’e sundukları iddianamede kayda geçirmişlerdi.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times’a yaptığı açıklamada, 2019’un Eylül ayındaki bir düğünde Cuomo’nun kendisine "şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu" iddia etmişti. Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan da, valinin 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu söyleyerek, geçen 24 Şubat’ta cinsel taciz suçlamasında bulunan ilk kişi olmuştu.