New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni İddialar

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında çok sayıda yeni iddia birbiri ardına ABD medyası manşetlerinde yer almayı sürdürüyor.

New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili kasten yanlış bilgi verdiği ve sekiz ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla, görevden azli için iki ayrı soruşturma başlatılan Vali hakkında yeni suçlamalar öne sürüldü.

“Vali Cuomo ailesine test önceliği tanıdı”

Vali Cuomo’nun geçen yıl haksız bir şekilde ailesine COVID-19 testi yapılması için öncelik tanıdığı iddia edildi. New York eyaletinin başkenti Albany'de yayınlanan ‘Albany Times Union’ gazetesinin iddiasına göre Vali Cuomo ve Eyalet Sağlık Departmanı Direktörü Howard Zucker, Eyalet Sağlık Departmanı personeline, CNN’de sunuculuk yapan valinin kardeşi Chris Cuomo’nun da aralarında bulunduğu aile bireyleri için testlere öncelik vermeleri talimatı verdi.

Gazete, Vali Cuomo’nun annesi, erkek kardeşi ve üç kız kardeşinden en az birinin bazen birkaç kez olmak üzere üst düzey sağlık departmanı yetkilileri tarafından test edildiğini öne sürdü.