HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni İddialar

New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni İddialar

26.03.2021 22:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Valisi Cuomo’nun geçen yıl haksız bir şekilde ailesine COVID-19 testi yapılması için öncelik tanıdığı iddia edildi

New York Valisi Cuomo Hakkında Yeni İddialar

New York Valisi Andrew Cuomo hakkında çok sayıda yeni iddia birbiri ardına ABD medyası manşetlerinde yer almayı sürdürüyor.

New York’taki huzurevlerindeki ölümlerle ilgili kasten yanlış bilgi verdiği ve sekiz ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddialarıyla, görevden azli için iki ayrı soruşturma başlatılan Vali hakkında yeni suçlamalar öne sürüldü.

“Vali Cuomo ailesine test önceliği tanıdı”

Vali Cuomo’nun geçen yıl haksız bir şekilde ailesine COVID-19 testi yapılması için öncelik tanıdığı iddia edildi. New York eyaletinin başkenti Albany'de yayınlanan ‘Albany Times Union’ gazetesinin iddiasına göre Vali Cuomo ve Eyalet Sağlık Departmanı Direktörü Howard Zucker, Eyalet Sağlık Departmanı personeline, CNN’de sunuculuk yapan valinin kardeşi Chris Cuomo’nun da aralarında bulunduğu aile bireyleri için testlere öncelik vermeleri talimatı verdi.

Gazete, Vali Cuomo’nun annesi, erkek kardeşi ve üç kız kardeşinden en az birinin bazen birkaç kez olmak üzere üst düzey sağlık departmanı yetkilileri tarafından test edildiğini öne sürdü.

Washington Post gazetesi de eyalet sağlık komiserinin danışmanlarından Eleanor Adams'ın, Cuomo'nun aile üyelerini test etmek için görevlendirildiğini iddia etti.

“Test önceliği iddiaları derhal soruşturulmalı”

New York Eyaleti Başsavcısı Letitia James, yayınladığı açıklamada, Cuomo ailesine haksız test iddialarının acilen soruşturulması gerektiğini belirtti.

Başsavcı James, ”Vali Cuomo’nun, COVID-19 testi için ailesine farklı muamele uygulandığı yönündeki son iddialar rahatsız edici. Bu iddiaları, eyaletin etik komisyonu derhal soruşturulmalıdır" dedi.

New York Eyaleti Etik Komisyonu sözcüsü Walt McClure da soruşturma konusu olan veya olabilecek hiçbir şey hakkında yorum yapamayacaklarını söyledi.

Yıllar önceki bozuk köprü cıvataları iddiası yeniden gündeme geldi

2016'da öne sürülen başka bir iddia ise yeniden gündemde. Vali Cuomo, babasının adını taşıyan ‘Mario Cuomo’ köprüsünde kullanan bazı cıvataların arızalı olduğunu ve köprünün güvenli olmadığı yönündeki bilgileri kamuoyundan saklamakla yeniden suçlanıyor.

New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyet Partili üyeleri, köprüyle ilgili sorunların üstünün örtüldüğünü öne sürerek konuyla ilgili soruşturma başlatılmasını istedi.

Cumhuriyetçiler'in iddiasına federal yetkililer, "Köprünün seyahat eden halk için tamamen güvenli olduğunu yinelemek istiyoruz" şeklinde yanıt verdi.

Köprüye bir milyon dolardan fazla para harcandığını belirten federal yetkililer, iddiaların ilk ortaya atıldığı 2016 yılında dünyaca ünlü uzmanların yüzlerce cıvatayı inceleyerek test ettiğini belirterek, cıvataların gerekli tüm malzeme standartlarını karşıladığını rapor ettiğini belirttiler.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladıTüyler ürperten korkunç anlar! Ağırlık indirirken göğüs kasları yerinden fırladı
Çin'e Uygur Türkleri mesajı!Çin'e Uygur Türkleri mesajı!
iPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldıiPhone için böbreğini satan genç yatalak kaldı

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Bakan Koca'dan flaş BioNTech aşısı açıklaması

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

Hatay'da kızların tekme tokat kavgası kamerada

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

AK Parti MKYK toplantısı sona erdi! Yeni MYK açıklandı

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Emine Erdoğan'ı kızdıran anlar!

Diğer Haberler

Maduro’dan Türkiye’ye Covid-19 yardımları için teşekkür

Maduro’dan Türkiye’ye Covid-19 yardımları için teşekkür

Son Dakika: Biden'dan Erdoğan'a davet

Son Dakika: Biden'dan Erdoğan'a davet

Bulgaristan ile Rusya arasındaki "casusluk skandalı" yüzünden ikili ilişkilerde gerginlik sürüyor

İki ülke arasında casusluk skandalı

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Araştırmaya göre, İngiltere'de Pfizer-BioNTech aşısının ilk dozunu yaptıranların yüzde 99'unda güçlü bağışıklık tepkisi oluştu

Beyaz Saray'dan Uygur Türkleri açıklaması

Çin'e Uygur Türkleri mesajı!

İsrail şehit ettiği Filistinlinin naaşını vefatından yaklaşık iki ay sonra teslim etti

Vefatından iki ay sonra teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.