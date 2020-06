New York Valisi Cuomo: ''İmkansızı Başardık''

31 bin kişinin salgın hastalık nedeniyle can verdiği New York’ta Vali Andrew Cuomo 111 gündür aralıksız olarak düzenlediği günlük basın toplantılarına son vereceğini belirterek, ''Salgın hastalıkla mücadelede üç ayda imkansızı başardık” dedi.

New York Valisi Cuomo, Corona virüsünü ülkedeki diğer eyaletlerden ve dünyadaki birçok ülkeden daha iyi kontrol ettiklerini belirterek, “Hepimizin birlikte gerçekleştirdiğimiz bu inanılmaz başarıdan aşırı derecede gurur duyuyorum. Ekonomiyi yeniden açtık, birçok hayat kurtardık” dedi.

Eyalette 1 Mart’ta tespit edilen ilk vakanın ardından çok sıkıntılı dönemlerin yaşandığını kaydeden Cuomo, ''New York, zaman zaman kaybedebileceği bir savaş olan COVID-19'a karşı hiç yılmadan bir savaş verdi. Mart ayında, hayat kurtarmak için yeterli hastane yatak kapasitesi yoktu. Solunum cihazlarının sayısı yetersizdi. Hayat kurtaracak solunum cihazı bulmak neredeyse imkansızdı. Nisan ortasında günde yaklaşık 800 New Yorklu'nun öldüğü günler yaşadık. Bugün New York ülkedeki en fazla testin yapıldığı eyalet” diye konuştu.