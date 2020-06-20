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New York Valisi Cuomo: ''İmkansızı Başardık''

20.06.2020 00:43 | Son Güncelleme

31 bin kişinin salgın hastalık nedeniyle can verdiği New York’ta Vali Andrew Cuomo 111 gündür aralıksız olarak düzenlediği günlük basın toplantılarına son vereceğini belirterek, ''Salgın hastalıkla mücadeledeüç ayda imkansızı başardık” dedi

New York Valisi Cuomo: ''İmkansızı Başardık''

31 bin kişinin salgın hastalık nedeniyle can verdiği New York’ta Vali Andrew Cuomo 111 gündür aralıksız olarak düzenlediği günlük basın toplantılarına son vereceğini belirterek, ''Salgın hastalıkla mücadelede üç ayda imkansızı başardık” dedi.

New York Valisi Cuomo, Corona virüsünü ülkedeki diğer eyaletlerden ve dünyadaki birçok ülkeden daha iyi kontrol ettiklerini belirterek, “Hepimizin birlikte gerçekleştirdiğimiz bu inanılmaz başarıdan aşırı derecede gurur duyuyorum. Ekonomiyi yeniden açtık, birçok hayat kurtardık” dedi.

Eyalette 1 Mart’ta tespit edilen ilk vakanın ardından çok sıkıntılı dönemlerin yaşandığını kaydeden Cuomo, ''New York, zaman zaman kaybedebileceği bir savaş olan COVID-19'a karşı hiç yılmadan bir savaş verdi. Mart ayında, hayat kurtarmak için yeterli hastane yatak kapasitesi yoktu. Solunum cihazlarının sayısı yetersizdi. Hayat kurtaracak solunum cihazı bulmak neredeyse imkansızdı. Nisan ortasında günde yaklaşık 800 New Yorklu'nun öldüğü günler yaşadık. Bugün New York ülkedeki en fazla testin yapıldığı eyalet” diye konuştu.

“Diğer eyaletlerden New York’a geleceklere 14 günlük karantina uygulayabiliriz”

Vali Cuomo, ülkenin diğer eyaletlerinde Corona virüsü vakalarının arttığını ancak New York’ta vaka sayılarının azaldığını kaydederek, “Diğer eyaletlerde vaka sayısı artıyor. Diğer eyaletlerden New York’a gelen kişiler eyalette Corona virüs vakalarını yeniden tetikleyebilir. Bunun için salgın hastalığın yoğun olduğu sıcak noktalardan New York’a gelecek kişilere 14 günlük karantina uygulama kararı alabiliriz” dedi.

New York’ta restoran ve barlar bazı kısıtlamalarla yeniden açılacak

Vali Cuomo, New York kentinde ekonominin yeniden açılması için ikinci aşamaya Pazartesi gününden itibaren geçileceğini belirterek, “New York ekonomisinin büyük bir kısmı Pazartesi gününden itibaren yeniden açılacak” dedi.

New York’ta, Pazartesi gününden itibaren dört aşamalı yeniden açılma planının ikinci aşamasında dışarıda oturma yeri olan restoran ve barlar sosyal mesafe kurallarına uymak şartıyla ve kapasitesini azaltarak hizmet vermeye başlayacak.

Kuaför ve berber salonları, tırnak bakımı ve masaj gibi hizmetler dışında kapılarını müşterilerine yeniden açacak. New York’ta ikinci aşamaya geçilmesiyle en 300 bin kişi yeniden işlerine dönecek.

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