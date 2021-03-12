New York Valisi Cuomo: ”İstifa Etmeyeceğim”

New York Valisi Anrew Cuomo, istifa çağrılarına yanıt verdi. Hakkındaki iddiaları reddeden Cuomo istifa etmeyeceğini açıkladı, kendisini istifaya davet eden ABD Kongresi’nin üyelerini eleştirdi.
Vali Cuomo, “Ben siyasi bir kulübün parçası değilim ve bundan gurur duyuyorum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi de yapılacak çok işim var. Eyalet bütçesi var. Aşı çalışmalarını sürdürüyorum. Muhtemelen bu dönem eyaletin en kritik zamanı. Bu devletin insanları beni 40 yıldır tanırlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyin. New Yorklular, fikir sahibi olmak için soruşturmanın sonunu beklemeli o zaman fikir sahibi olmalı. Gerçekleri bekleyin, gerçekler olmadan bir fikir sahibi olmayın. İki soruşturmadan geçiyorum. Soruşturmaların sağlıklı yürümesi için yardımcı olacağım ancak işime odaklanacağım” dedi.
Cuomo’nun görevden azli için soruşturma başlatılmasına onay
New York Eyalet Meclisi, altı ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Vali Andrew Coumo’nun görevden azli için soruşturma başlatılmasına onay verdi.
New York Eyalet Meclisi’nin Cumhuriyetçi Parti üyelerinin, Cuomo’nun görevden azli için soruşturma açılması konusunda meclis başkanına verdiği dilekçe kabul edildi. New York Eyalet Meclisi Başkanı Carl Heastie, yaptığı açıklamada, Eyalet Hukuk Komisyonu’na Vali Cuomo’ya yönelik altı ayrı kadının cinsel istismar iddialarına yönelik bir soruşturması başlatma yetkisi verdiğini söyledi.
Demokrat Partili Kongre üyelerinden istifa çağrısı
Dün, New York Eyalet Meclisi’nin 55 Demokrat Partili üyesinin Cuomo’ya istifa çağrısına bugün de ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat üyeleri katıldı.
ABD Temsilciler Meclisi’nin Demokrat Partili üyeleri, Jerry Nadler, Alexandria Ocasio-Cortez, Jamaal Bowman, Mondaire Jones, Nydia Velazquez, Adriano Espaillat, Carolyn Maloney, Grace Meng, Antonio Delgado, Brian Higgins, Yvette Clarke ve Kathleen Rice, New York Valisi Cuomo'nun istifasını istedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, ABD Başkanı Joe Biden ve Başkan Yardımcısı Kamala Harris'in, New York Valisi Cumo’nun cinsel taciz iddialarına yönelik soruşturma açılmasını desteklediğini söyledi.