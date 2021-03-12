New York Valisi Cuomo: ”İstifa Etmeyeceğim”

New York Valisi Anrew Cuomo, istifa çağrılarına yanıt verdi. Hakkındaki iddiaları reddeden Cuomo istifa etmeyeceğini açıkladı, kendisini istifaya davet eden ABD Kongresi’nin üyelerini eleştirdi.

Vali Cuomo, “Ben siyasi bir kulübün parçası değilim ve bundan gurur duyuyorum. 11 yıldır bu işi yapıyorum. Şimdi de yapılacak çok işim var. Eyalet bütçesi var. Aşı çalışmalarını sürdürüyorum. Muhtemelen bu dönem eyaletin en kritik zamanı. Bu devletin insanları beni 40 yıldır tanırlar. Gerçeklerin ortaya çıkmasını bekleyin. New Yorklular, fikir sahibi olmak için soruşturmanın sonunu beklemeli o zaman fikir sahibi olmalı. Gerçekleri bekleyin, gerçekler olmadan bir fikir sahibi olmayın. İki soruşturmadan geçiyorum. Soruşturmaların sağlıklı yürümesi için yardımcı olacağım ancak işime odaklanacağım” dedi.

Cuomo’nun görevden azli için soruşturma başlatılmasına onay

New York Eyalet Meclisi, altı ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen Vali Andrew Coumo’nun görevden azli için soruşturma başlatılmasına onay verdi.