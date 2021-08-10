New York Valisi Cuomo İstifa Ettiğini Açıkladı

11 ayrı kadına cinsel tacizde bulunduğu iddia edilen New York Valisi Andrew Cuomo düzenlediği basın toplantısında istifa edeceğini açıkladı.

On yıldır eyalette valilik görevini sürdüren Cuomo’ya aralarında ABD Başkanı Joe Biden’ın da bulunduğu birçok Demokrat partili siyasetçi uzun bir süredir istifa etmesi yönünde çağrıda bulunmuştu.

New York Eyalet Başsavcılığı’nın Vali Cuomo hakkında başlattığı soruşturmayı, Rıza Sarraf, Halkbank ve Mehmet Hakan Atilla’nın soruşmalara da bakan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Joon Hyun Kim yürütmüştü. Beş ay süren soruşmayla ilgili 168 sayfalık hazırlanan rapor 3 Ağustos tarihinde yayınlamıştı.

“Eyalette işlerin yürümesi için istifa kararı aldım”

Vali Cuomo hakkındaki cinsel taciz iddialarını kabul etmediğini ancak soruşturma sonrasındaki yargı sürecinin aylar süreceğini, eyaletin hem zamanı hem de parasının boşuna harcanacağını belirterek istifa kararı aldığını söyledi.

Vali Cuomo, birinin beline sarılmanın, öpmenin, kucaklamanın ya da şaka yapmanın cinsel taciz olarak değerlendirilmesinin doğru olmadığını da iddia etti. Kendi hakkındaki suçlamaları yapan kişilerle kamuya açık etkinliklerde birarada olduğunu, kadınlara, ‘sevgilim, balım, tatlım’ gibi ifade şeklinin cinsel istismar olarak değerlendirildiğini belirtti.

“Sonuna kadar savaşacağım”

Vali Cuomo,”Kimseye taciz amacıyla yaklaşmadım. Samimi davranışlarım cinsel taciz olarak değerlendirildi. Hiçbir zaman etrafımdakilere cinsel duygularla yaklaşmadım. Haddimi ve çizgimi aşmadım. Ben doğma büyüme New Yorklu’yum. New Yorklular savaşır. Bende savaşacağım bana kurulan bu komploya karşı mücadele edeceğim” dedi.

Vali Cuomo, içten ve samimi duygularla birlikte çalıştığı kişilere yaptığı samimi yaklaşımların kadınlar tarafında fazla ileri gittiği yönünde yorumlandığını söyledi. Vali Cuomo, hazırlanan raporda taraflı davranıldığı ve raporda yer alan iddiaların uydurma ve düzmece olduğunu öne sürdü. Vali Cuomo, hakkında hazırlanan rapor ve tüm bu süreçteki motivasyonun tamamen siyasi olduğunu da iddia etti.

“179 kişi ifade verdi sadece 41 kişinin ifadesi rapora girdi”

Cuomo’nun istifasını duyurduğu basın toplantısı öncesinde kişisel avukatı Rita Glavin de yaklaşık bir saat süren basın toplantısında vali aleyhine hazırlanan 168 sayfalık soruşturma raporunu değerlendirdi.

Avukat Glavin, soruşturmanın adil olarak yürütülmediği, birçok belgeye, ifadeye ulaşmalarının engellendiği belirterek, “Tamamen yanlı ve taraflı bir rapor. Hiçbir şekilde adil değil. Yeterince kanıt yok. Cinsel taciz iddialarının kanıtları olarak ekledikleri fotoğraflar sıradan bir etkinlikte çekilen normal fotoğraflar. Ancak bu fotoğraflar cinsel taciz kanıtı olarak sunulmuş. Raporda yer alan iddialarla ilgili ifadelerde tarihler bile tutmuyor. Soruşturma kapsamında 179 kişinin tanıklığına başvurulmuş, bunlardan 41’inin ifadeleri rapora eklenmiş. Peki 138 kişi nasıl vermiş? Ne demiş? Neden bu kişilerin ifadelerine raporda yer verilmedi?” diye sordu.

Avukat Glavin, müvekkiline yargısız infaz uygulandığını, medyanın olanları tarafsız vermek yerine Cuomu’nun suçlu olduğuna hükmettiğini belirterek, “Hazırlanan soruşturma raporu ve medya Vali Cuomo’yu suçlayıp mahkum ilan ettiler” dedi.

