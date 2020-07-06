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  4. New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

DÜNYA HABERLERİ  | 06.07.2020 23:13 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, ABD'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasından Başkan Donald Trump'ı sorumlu tuttu.

New York Valisi Cuomo koronavirüsün yayılmasından Trump'ı sorumlu tuttu

Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, Trump'ı salgını ve maske takmayı siyasi malzeme yapmakla eleştirdi.

''Koronavirüsü inkar etmek istiyor ve daha ilk günden yaptı bunu. Grip gibi olduğunu söyledi.'' diyen Cuomo, Trump'ı maske takmayarak ve durumun ciddiyetini inkar ederek salgının büyümesine neden olmakla suçladı.

Cuomo, ''Virüsü inkar etmek gerçekten Kovid-19'un ilerleyişini hızlandırıyor. Sayın Başkan, Kovid-19'un suç ortağı olma, sadece basit bir şey yap ve Amerikan halkına Kovid-19'un varlığını ve bunun büyük bir sorun olduğunu söyle.'' diye konuştu.

5 GÜNDE 250 BİN VAKA

Florida, Arizona ve Texas gibi güneydeki eyaletlerde ve California'da koronavirüs vakalarının hızla artmasıyla ABD'de temmuz ayının ilk beş gününde 250 bin vaka tespit edildi.

Dünyadaki Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı 3 milyon 12 bini geçti, 132 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti. (AA)

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