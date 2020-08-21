New York Valisi Cuomo Salgınla Mücadelesini Kitaplaştırıyor

Vali Cuomo, 13 Ekim'de piyasaya çıkacak kitabının henüz bitmediğini belirterek, ”Daha bu ilk devre. Salgın hastalık henüz bitmedi. Salgın hastalıkla ilgili ne öğrendik? Ne öğrenmeliyiz? Ne yapmalıyız? Oyunun ikinci yarısında ne yapmalıyız? Bugün, ikinci dalgaya hazırlanmalıyız. Kitap COVID'in tarihi değil. Biz hala bu salgın hastalığın tam ortasındayız. Çok şey öğrendik. Öğrenecek daha da çok şeyimiz var. Bazı şeyleri doğru yaptık bazı şeyleri yanlış yaptık. Kitap, geriye dönük olarak ileriye dönük olarak ne yapmamız gerektiğiyle ilgili” dedi.

Vali Cuomo, New York’ta maske takma kararını gecikmeli aldığını, zorunlu maske uygulamasına salgın hastalığın eyalette ilk vaka tespitinin hemen ardından geçilmesi gerektiğini, bu durumun kendi hatası olduğunu kabul etti.

New York Valisi Andrew Cuomo, New York’un salgın hastalığa karşı verdiği mücadeleyi kitaplaştırdı. Vali Cuomo, ”Amerikan Krizi” adlı kitabında Corona virüsüne karşı mücadelede özeleştiri yaparak yaptığı hataları da yazdı.

New York, dünyada en fazla Corona virüsünün tespit edildiği Amerika’da, 33 bin kişiyle en fazla can kaybının yaşandığı eyalet oldu.

ABD’de salgın hastalıktan en fazla etkilenen eyaletlerin başında olan New York’ta, Mart ayından itibaren tespit edilen vakalar eyaleti hazırlıksız yakaladı. Yetersiz solunum cihazları, tıbbı malzeme, maske ve bilinmeyen bir virüse karşı mücadele edecek sağlık çalışanları eksiği eyalette can kayıplarını arttırdı.

Vali Andrew Cuomo, sık sık Başkan Donald Trump’la gerekli ekonomik yardım için karşı karşıya geldi. Eyalet, salgın hastalığa karşı verilen olağanüstü savaşta şimdilik başarılı oldu. Ülkenin diğer eyaletlerinde vaka sayısı hızla tırmanırken New York’ta vaka sayıları düştü.

Vali Cuomo, ülkenin diğer eyaletlerinde artan vaka sayılarından endişelenince, 35 ayrı eyaletten New York’a geleceklere 14 günlük zorunlu karantina uygulama kararı aldı.

