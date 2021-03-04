New York Valisi Cuomo tekrar özür diledi!

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Cuomo, "İnsanları rahatsız edecek şekilde davrandığımı şimdi anlıyorum. Kasıtsız oldu ve bunun için gerçekten ve derinden özür dilerim. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum ve bundan utanıyorum" diye konuştu.

Suçlamalarla ilgili açılacak soruşturmada tam iş birliği yapacağını belirten 63 yaşındaki Vali, istifa etmesini isteyenlere de "Beni siyasiler değil, halk seçti. İstifa etmeyeceğim" dedi.

Öte yandan, Emerson Koleji tarafından yapılan ankette, Kovid-19 salgınıyla mücadelesi nedeniyle ulusal çapta takdir toplayan Cuomo'nun Nisan 2020'de yüzde 71 olan popülerliğinin hakkındaki son cinsel taciz suçlamalarından sonra yüzde 38'e düştüğü belirtildi.

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de 'Medium' adlı blog sitesinde yayınladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu ifade etmişti.