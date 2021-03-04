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New York Valisi Cuomo tekrar özür diledi!

04.03.2021 12:16 | Son Güncelleme:
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New York Valisi Cuomo tekrar özür diledi!

ABD'de New York Valisi Andrew Cuomo, hakkında bir süredir devam eden cinsel taciz suçlamalarından sonra bugün ilk kez kameraların karşısına çıktı. Yazılı açıklamanın ardından bir kez daha özür diledi.

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınındaki gelişmeleri değerlendirdiği basın toplantısında hakkındaki suçlamalara yanıt verdi.

Cuomo, "İnsanları rahatsız edecek şekilde davrandığımı şimdi anlıyorum. Kasıtsız oldu ve bunun için gerçekten ve derinden özür dilerim. Bu konuda kendimi çok kötü hissediyorum ve bundan utanıyorum" diye konuştu.

Suçlamalarla ilgili açılacak soruşturmada tam iş birliği yapacağını belirten 63 yaşındaki Vali, istifa etmesini isteyenlere de "Beni siyasiler değil, halk seçti. İstifa etmeyeceğim" dedi.

Öte yandan, Emerson Koleji tarafından yapılan ankette, Kovid-19 salgınıyla mücadelesi nedeniyle ulusal çapta takdir toplayan Cuomo'nun Nisan 2020'de yüzde 71 olan popülerliğinin hakkındaki son cinsel taciz suçlamalarından sonra yüzde 38'e düştüğü belirtildi.

Vali Cuomo'un eski danışmanı Lindsey Boylan, 24 Şubat 2021'de 'Medium' adlı blog sitesinde yayınladığı makalede, Cuomo'nun 2018'de ofisinde kendisine uygunsuz davranışta bulunduğunu ifade etmişti.

New York Times'a (NYT) 27 Şubat'ta açıklama yapan Cuomo'nun eski danışmanlarından 25 yaşındaki Charlotte Bennett de 63 yaşındaki Vali'nin geçen baharda kendisine cinsel içerikli bazı sorular sorduğunu belirtmişti.

33 yaşındaki fotoğrafçı Anna Ruch, New York Times'a 2 Mart'ta yaptığı açıklamada, Eylül 2019'daki bir düğünde Cuomo'nun kendisine 'şaşırtacak ve utandıracak şekilde yaklaşımda bulunduğunu' kaydetmişti.

Cuomo’ya yönelik cinsel taciz suçlamasında bulunan kadınların sayısının 3’e çıkmasıyla Vali'ye New York eyalet Kongresi ve şehir meclisi içinde kendi partisinden üyeler istifa çağrısında bulunmuştu.

Cuomo da 28 Şubat'ta yaptığı yazılı açıklamada, bazı davranışlarının 'istenmeyen flört' olarak yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek, özür dilemişti.

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