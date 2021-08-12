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New York Valisi Cuomo'nun İstifası Sonrası Ne Olacak?

12.08.2021 00:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New Yorklular Cuomo’nun istifa kararını açıklaması sonrasında ikiye bölündü. New Yorklular’in bir bölümü, Cuomo’nun istifa etmesinin doğru olduğunu söylerken, bazıları da Vali’nin görevde kalarak savaşması gerektiğini savundu

New York Valisi Cuomo'nun İstifası Sonrası Ne Olacak?

11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla hakkında soruşturma başlatılan New York Valisi Andrew Cuomo, Salı günü düzenlediği basın toplantısında yargı sürecinin eyaletin hem maddi kaynaklarını hem de odaklanması gereken işlerde enerjisini azaltacağını belirterek görevinden istifa ettiğini açıklamıştı.

New Yorklular Cuomo’nun istifa kararını açıklaması sonrasında ikiye bölündü. New Yorklular’in bir bölümü, Cuomo’nun istifa etmesinin doğru olduğunu söylerken, bazıları da Vali’nin görevde kalarak savaşması gerektiğini savundu.

Cuomo’nun istifa kararını açıklamasının ardından New York’un ünlü Times Meydanında bir araya gelen gruplar istifa kararını destekleyen pankart ve sloganlarla karardan duydukları memnuniyeti dile getirdi.

New York’un 57. Valisi Kathy Hochul olacak

Mevcut işleyişe göre Vali Yardımcısı Kathy Hochul görevi devralarak 13 gün sonra New York eyaletinin 57’nci valisi olacak ve Cuomo’nun yerine göreve başlayacak.

Hochul bugün düzenlediği basın toplantısında görevi devralmasının beklenmedik bir zamanda olsa da New York valiliğini yürütmek için hazır olduğunu söyledi. Hochul, Vali Cuomo ile görevi devralması için geçiş süreci konusunda bir görüşme gerçekleştirdiğini ve geçiş sürecinin düzgün yürümesi için uzlaştıklarını söyledi.

Hochul, Cuomo'nun cinsel taciz ve saldırı iddiaları üzerine istifa etme kararı konusunda, “Vali Cuomo’nun almış olduğu istifa kararı New York eyaletinin çıkarları doğrultusunda. Şimdiye kadar sağladığımız ilerlemeyi geliştirmek için herkesle birlikte çalışacağım. Önümüzdeki iki hafta boyunca mevcut ve olası meclis üyeleriyle toplantılara devam edeceğim; her zaman yaptığım şeyi yapacağım. Eyaletin her yanını dolaşarak tüm New Yorklular’la buluşacağım. New Yorklular’ı dinleyeceğim. İnsanlar yakında benim tarzımın nasıl olacağını öğrenecek” dedi.

Cinsel taciz iddiaları konusunda da görüşlerini belirten Hochul, etik olmayan şekilde davrandığı tespit edilen hiçbir yetkilinin görevlerini sürdürmeyeceğini söyledi.

Bharara: “Cuomo hemen istifa etsin niye iki hafta bekliyor?”

Rıza Sarraf soruşturmasını başlatan eski New York Güney Bölgesi Başsavcısı Preet Bharara da Cuomo’nun istifa etme süreci için yasalara göre iki hafta beklenmesinin gerekmediğini öne sürdü.

Bharara, “İstifa etmek için iki hafta önceden haber verilmesine gerek yok. Cuomo neyi bekliyor? İstifasının 14 gün sonra geçerli olacağını söylemesine biraz şaşırdım. Bu süre bana uzun geliyor” dedi.

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