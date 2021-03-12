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New York Valisi Cuomo’ya İstifa Çağrıları Artıyor

12.03.2021 01:04 | Son Güncelleme:
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New York Valisi Cuomo’ya İstifa Çağrıları Artıyor

55 Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi ve Senatosu üyes, altı ayrı kadının cinsel tacizle suçladığı Vali Cuomo’yu derhal istifaya çağırdı

Daha önce New York’taki huzurevlerinde salgına bağlı ölümleri doğru bildirmediği iddiasıyla hakkında soruşturma açılan Vali Andrew Cuomo’nun başı cinsel taciz iddialarıyla dertte.

55 Demokrat Partili New York Eyalet Meclisi ve Senatosu üyesi, bugün yaptıkları açıklamada, altı ayrı kadının cinsel tacizle suçladığı Vali Cuomo’yu derhal istifaya çağırdı.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da bugün düzenlediği basın toplantısında Cuomo’nun artık valiliğini sürdüremeyeceğini söyledi.

Vali tarafından tacize uğradığını iddia eden altıncı ismin de polise başvurduğu öne sürüldü. Polise şikayet dilekçesi veren kadının valilik çalışanı olduğu, Vali Cuomo’nun ellerini bluzunun içine götürerek cinsel tacizde bulunduğunu iddia ettiği bildirildi.

New York eyalet başkenti Albany’nin Polis Sözcüsü Steve Smith ise "Şu anda resmi bir suç duyurusu yapılmadı; yürüyen aktif bir cezai soruşturma yok" dedi.

Vali Cuomo’nun avukatı Beth Garvey, yaptığı açıklamada eyalet yetkililerinin cezai soruşturma açılması için girişimde bulunduklarını kaydetti. Avukat Garvey, eyalet politikasına göre, bir kadına herhangi bir fiziki temasta bulunulması halinde yerel polisle temasa geçilmesi gerektiği kuralı olduğunu kaydetti.

New York eyalet meclisi üyelerinin büyük bir çoğunluğunun iddialardan son derece rahatsız olduğu, valinin istifa etmesi yönünde görüş birliği içinde oldukları, aksi takdirde azlini isteyecekleri bildirildi.

New York Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti üyeleri de Cuomo'nun azli için tasarı hazırladı. Eyalet Meclisi Cumhuriyetçi Parti Grup Başkanı Will Barclay, valiye yönelik cinsel taciz iddialarının arttığını bu suçlamalar karşısında görevden alınması gerektiğini söyledi.

New York Belediye Başkanı “Artık onunla çalışamam”

Vali Cuomo ile ilgili cinsel taciz iddialarına New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da tepki verdi. Blasio, “Ben onunla artık çalışamam. Bu kadar basit. Cuomo artık New York’a bir vali olarak hizmet edemez. Suçlamalar son derece rahatsız edici” dedi.

Cuomo daha öce yaptığı açıklamada, bazı davranışlarının yanlış yorumlandığını, etrafındakilere daha hassas ve mesafeli yaklaşması gerektiğini anladığını belirterek özür dilemiş ancak istifa etmeyi düşünmediğini söylemişti.

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