New York Valisi Cuomo’ya Yeni Suçlama

New York’taki bakım evlerindeki ölümleri az göstermekle suçlanıyor. Kendisi hakkında bazı kişilere yönelik küçümseyici tavırlar takındığı da iddialar arasında. Bu iddiayı dile getirenlerden biri de New York kenti belediye başkanı Bill de Blasio.

New York eyaletinin 10 yıldan fazla bir süredir valiliğini yapan Cuomo son dönemde başka gelişmelerle de baskı altında.

Cuomo’nun bir başka eski yardımcısı Lindsey Boylan da valiyi cinsel tacizle suçlamıştı.

Vali Cuomo herhangi bir uygunsuz davranış olduğunu reddetti ve iddiayla ilgili bağımsız bir soruşturma açılması emrini verdi.

Bennett New York Times gazetesine yaptığı açıklamada cinsel tacizin geçen yıl olduğunu söyledi.

Bu sefer suçlamayı yönelten Cuomo’nun eski sağlık politika danışmanı Charlotte Bennett. Bennett Kasım ayına kadar bu görevi yürütmüştü.

Bu, Cuomo’y bu yönde ikinci suçlama. Daha önce eski bir başka yardımcısı da valiye aynı suçlamayı yöneltmişti.

New York Valisi Andrew Cuomo’ya eski bir yardımcısı tarafından cinsel taciz suçlamasında bulunuldu.

Son suçlamada ise 25 yaşındaki Bennett Cuomo’nun kendisine kişisel sorular sorduğunu ve buna yaşın ilişkilerde bir fark yaratıp yaratmadığı sorusunun da dahil olduğunu kaydetti.

Bennett ayrıca Cuomo’nun 20’li yaşardaki kadınlarla ilişkiye karşı olmadığını söylediğini belirtti.

Bennett’a göre Cuomo salgın döneminde kendini yalnız hissettiğini de söyledi ve Bennett’a en son kime sarıldığını sordu.

Bennett bu soruyu duyunca çok rahatsız olduğunu ve Cuomo’nun kendisiyle cinsel ilişkiye girmek istediğini düşündüğünü belirtiyor.

Cuomo ise yazılı açıklamasında kendisini geçmişte Bennett’in akıl hocası gibi düşündüğünü ve belirtildiği gibi düşünmesini sağlamasına neden olmayı en son isteyeceğini vurguladı.

Cuomo bağımsız bir soruşturma açılması emri verdiğini de vurguladı ve herkese bu soruşturmanın sonucunu bekleme çağrısı yaptı.

