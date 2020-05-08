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New York Valisi: Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçtik

DÜNYA HABERLERİ  | 08.05.2020 20:09 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının yayılmasının önüne geçtiklerini ve virüsü kontrol altına aldıklarını ancak önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

New York Valisi: Koronavirüs salgınının yayılmasının önüne geçtik

New York Valisi Andrew Cuomo, düzenlediği basın toplantısında, "Artık ilk kez salgının önüne geçtiğimizi hissediyorum, canavarı kontrol edebileceğimizi gördük." dedi.

Salgının kontrol altına alındığını ancak virüsün henüz yok edilemediğini belirten Cuomo, sosyal mesafenin ve güvenlik önlemlerin uygulanmaya devam etmesi gerektiğini ifade etti.

5 YAŞINDA BİR ÇOCUK KORONAVİRÜS BAĞLANTILI BİR HASTALIK NEDENİYLE HAYATINI KAYBETTİ

New York'ta son 24 saatte koronavirüs yüzünden 216 kişinin daha hayatını kaybettiğini vurgulayan Cuomo, virüs nedeniyle ölenler arasında 5 yaşında bir çocuğun da olduğunu söyledi.

Söz konusu çocuğun koronavirüs ile bağlantılı teşhis edilemeyen bir hastalık nedeniyle hayatını kaybettiğini söyleyen Cuomo, bu çocuk ölümünün ve virüsün çocukları nasıl etkilediğinin araştırılacağını kaydetti.

Cuomo, ''Nadir de olsa çocukların koronavirüs yüzünden hastalandığı ve kawasaki hastalığı ve toksik şok sendromuna benzer belirtiler gösterdiğini görüyoruz.'' dedi.

ABD'de salgının merkezi konumunda olan New York'ta, 25 binden fazla kişi Kovid-19 yüzünden hayatını kaybederken, vaka sayısı 330 bine ulaştı.

Kovid-19 görülen ülke ve bölgelerdeki yeni vakalara ilişkin güncel verilerin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ABD genelinde 1 milyon 299 binden fazla kişi virüsten etkilenirken, 77 bin 559 kişi öldü.

(AA)

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