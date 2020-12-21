New York Valisi: “Londra’da Test Yapılmazsa Uçuşları Durdurun”

New York Valisi Andrew Cuomo, Londra’dan New York’a gelecek yolculara Corona virüsü testi yapılması, eğer test yapılması sağlanmazsa uçuşların durdurulması çağrısında bulundu. Vali Cuomo, federal hükümetin de devreye girmesi ve akıllı hareket etmesi gerektiğini kaydetti
Vali Cuomo, Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a gelecek olan yolculara, uçuş öncesinde zorunlu olarak test yapılmasının sağlanması, bu olmuyorsa da uçuşların durdurulması gerektiğini söyledi.
İngiltere’de Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma oranının artması nedeniyle onlarca ülke İngiltere’den gelen uçuşları yasaklamıştı.
Vali Cuomo, Londra’dan New York’taki iki havaalanına British Airways, Virgin ve Delta havayollarıyla binlerce kişinin geldiğini belirterek, ”Hem federal hükümete hem de havayolları şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Havayolu şirketleri Londra’dan 120 ülkeye gidecek yolculara test uyguluyor. Testler buraya gelecekler içinde yapılmalıdır” dedi.
British Airways ve Delta uçuş öncesi test talep edecek
Vali Cuomo, British Airways yetkilileriyle bizzat görüştüğünü, bu havayollarının yarından itibaren New York’ gelecek tüm yolculara zorunlu olarak test yapmayı gönüllü olarak kabul ettiğini belirterek, “British Airways, yarından itibaren sadece testi negatif çıkanların buraya uçmasına izin verecek. Diğer havayolları Virgin ve Delta havayollarına da aynı uygulamayı yapmaları çağrısında bulunuyorum. Eğer bu iki havayolu gönüllü olarak yolculara test yapmazsa. Elimizdeki başka opsiyonları değerlendiririz” dedi.
Vali Cuomo, ilk kez Çin’de ortaya çıkan virüsün uçakla Avrupa’ya gittiğini, Avrupa’dan da New York’a uçarak geldiğini belirterek, “Baharda bunu ben de yaşadım siz de yaşadınız. Bu virüs yüzde yetmiş daha fazla bulaşıcı bir hale geldiyse bu çok bir sorundur” dedi.
New York’un uzun bir süredir olağanüstü bir halk sağlığı sorunuyla karşı mücadele verdiğini hatırlan Cuomo, “Hiç kimse New Yorklular’ı küçümseyemez” diye konuştu.
Öte yandan ABD’nin havayolu şirketlerinden Delta da yolcularından İngiltere’den ayrılmadan önce Corona virüsü testi talep edeceğini açıkladı.
“Salgın hastalık daha çok oturma odasında bulaşıyor”
Vali Cuomo, kentte salgın hastalıkla ilgili gelinen son durum, aşı ve yeni verilerle ilgili bilgi verdi. Cuomo, Şükran Günü ve Kara Cuma’nın New York’ta vaka sayısını olmadık şekilde tırmandırdığını belirterek önümüzdeki günlerdeki tatillerde artışın sürebileceği uyarısında bulundu; ”Virüsün yüzde 75’i oturma odalarından bulaşıyor” dedi.
Vali Cuomo, ABD genelinde hastanelere en fazla aşı ulaştıran eyaletin New York olduğunu, şimdiye kadar 38 bin kişinin aşı olduğunu belirtti; ”Yaşadığımız kar fırtınasına rağmen aşı dağıtımını hiçbir şekilde aksatmadık. Bugünden itibaren bakım evlerinde de aşı yapmaya başlayacağız. New York’ta dün 109 kişi Corona virüsü yüzünden yaşamını yitirdi. Kentte, 9 bin 7 yeni vaka saptandı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı da 6 bin 335 kişiye yükseldi” dedi.