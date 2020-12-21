New York Valisi: “Londra’da Test Yapılmazsa Uçuşları Durdurun”

New York Valisi Andrew Cuomo, Londra’dan New York’a gelecek yolculara Corona virüsü testi yapılması, eğer test yapılması sağlanmazsa uçuşların durdurulması çağrısında bulundu. Vali Cuomo, federal hükümetin de devreye girmesi ve akıllı hareket etmesi gerektiğini kaydetti

Vali Cuomo, Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a gelecek olan yolculara, uçuş öncesinde zorunlu olarak test yapılmasının sağlanması, bu olmuyorsa da uçuşların durdurulması gerektiğini söyledi.

İngiltere’de Corona virüsünün mutasyona uğramış yeni bir türünün tespit edilmesi ve hastalığın bulaşma oranının artması nedeniyle onlarca ülke İngiltere’den gelen uçuşları yasaklamıştı.

Vali Cuomo, Londra’dan New York’taki iki havaalanına British Airways, Virgin ve Delta havayollarıyla binlerce kişinin geldiğini belirterek, ”Hem federal hükümete hem de havayolları şirketlerine çağrıda bulunuyorum. Havayolu şirketleri Londra’dan 120 ülkeye gidecek yolculara test uyguluyor. Testler buraya gelecekler içinde yapılmalıdır” dedi.