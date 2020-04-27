New York Valisi: 'Salgın 7 Gün İçinde Zirveye Ulaşabilir'

Eyaletteki en büyük sorunun solunum cihazı sıkıntısı olduğunu bir kez daha hatırlatan New York valisi, daha önce Çin’den 17 bin solunum cihazı sipariş edilmesine rağmen bu siparişi teslim alamadıklarını, ancak Çin hükümetinin New York’a 1000 solunum cihazı bağışladığını ve cihazların bugün kente ulaşmasının beklendiğini söyledi.

New York valisi, salgında zirveye ulaştıklarında vaka sayısının ne olacağını kimsenin ön göremediğini ve en kötüsüne hazırlıklı olmak için aralıksız çalışmaya devam ettiklerini belirtti.

ABD’de Corona virüsünün en kötü vurduğu New York eyaletinin valisi Andrew Cuomo, vaka sayısındaki tırmanışın sürdüğünü ve salgında zirve noktaya önümüzdeki 7 gün içinde ulaşabileceklerini söyledi. Eyaletteki doğrulanmış vaka sayısının bugün itibariyle 113,704 olduğunu açıklayan Cuomo, salgından ölenlerin sayısınınsa 3,565’e yükseldiğini bildirdi.

Vali Cuomo, solunum cihazı için ülke geneline yaptıkları çağrıya Oregon’dan yanıt geldiğini ve Oregon valisinin New York’a 140 solunum cihazı gönderdiğini açıkladı. Oregon’un bu davranışını taktir eden Cuomo, bunun aynı zamanda akıllıca bir hareket olduğunu çünkü bu salgının sonuçta her eyalete yayılacağını ve herkesin birbirinin yardımına ihtiyacı olacağını söyledi. Cuomo “New York Oregon’un bu yardımına, günü geldiğinde, iki katıyla cevap verecek cömert bir eyalettir,” diyerek salgınla mücadelede dayanışmanın önemini bir kez daha vurguladı.

Yatak Kapasitesinde Yüzde 25 Artış

Vali Cuomo, eyaletteki hastanelerindeki yatak kapasitesinin, salgın başladığından beri sürekli arttırıldığını ve 53 bin yataktan neredeyse 80 bin yatağa ulaştıklarını bildirdi. Javitz Kongre Merkezi’nin 2500 yataklı bir geçici hastaneye dönüştürülmesinin eyaleti büyük ölçüde rahatlatacağını da sözlerine ekledi.

