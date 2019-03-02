New York Valisi ve Belediye Başkanı Metro Sistemi İçin Güçleri Birleştiriyor

Dünyanın en eski ve en büyük metro sistemlerinden biri olan New York metrosu son birkaç yıldır New York eyalet valiliğinin New York kentinin ihtiyacı olan gerekli bütçeyi tahsis etmemesi yüzünden ciddi sorunlarla karşı karşıya.
Ancak metro sisteminde yaşanan aksaklıklar yüzünden New Yorkluların sokaklarda yaptıkları protestolar ve resmi şikayetlerin giderek büyümesi Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo’nun birlikte hareket etmeye karar vermelerini sağladı.
Vali ve Belediye Başkanı 10 maddeden oluşan metro rehabilitasyon planı üzerinde çalışmayı kabul ettiklerini açıkladı. Plana göre New York eyalet meclisi metro siteminin faal bir şekilde çalışması ve gerekli tamirlerin yapılması için metro sitemini işleten MTA komisyonuna özel bir bütçe açacak.
New Yorkluların uzun bir suredir bekledikleri planın ilk maddesi, MTA’in yeniden düzenlenmesi ile ilgili. MTA yani Toplu Taşıma Komisyonu’nun daha iyi çalışması için 6 bölümden oluşan mevcut sistemin tek bir çatı altına alınması isteniyor.
İkinci önemli konu, finansman. Taraflar metro sisteminin geliştirilmesi için birçok büyük kentte kullanılan ve arabaların belirli saatlerde belirli bölgelere girmek için ekstra ücret vermeleri üzerine kurulan trafik vergisinin Manhattan’ın 61inci sokağın altındaki bölümü için bir an önce isleme girmesini gerektiriyor.
Metro sisteminin finansmanı için ayrıca yakında New York eyaletinde yasal hale getirilecek hintkeneviri kullanımından elde edilen vergiler ve yeni internet vergisi de kullanılacak.
MTA ayrıca her yıl metro ücretlerini %2 oranında arttırarak gelir elde edecek. Bu fiyat artışının emekliler, öğrenciler ve aylık kart kullanıcılarına yansıyıp yansımayacağı konusuna bir açıklık getirilmedi.
Metro Aksiyon Planı olarak adlandırılan bu yeni girişim, valilik ve belediyenin metro sisteminin rehabilitasyonu için birlikte çalışmayı kabul ettiği ilk proje olma özelliğini de taşıyor. Plan dahilinde dışarıdan getirilecek bir danışman grubu, metro teşkilatı ve çalışanlarıyla ilgili bir rapor hazırlayacak ve tüm organizasyonun gerekli değişikliklere hazırlanmasını sağlayacak.
New York metrosu geçtiğimiz yıldan bu yana gecikmelerinin ortadan kaldırılması için gerekli olan sinyalizasyon sisteminin yenilenmesi ve metro istasyonlarında meydana gelen kazaların azaltılması için çalışmaları sürdürüyor. 2018 Ocak ayında 76 bin metro seferi gecikirken, Ocak 2019’da gecikmelerin 43 bine düştüğü belirtildi ve daha da azaltılması için bazı hatların Queens ve Brooklyn arasındaki seferlerinin ikiye bölüneceği de yine aynı plan dahilinde açıklandı.
New York’ta günde 8,5 milyon kişi metroya biniyor.
Manhattan ve Brooklyn arasındaki ulaşımı sağlayan bir tren hattının onarım için ulaşıma kapanmasından vazgeçilmesi de yine bu plan kapsamında geçen ay kabul edildi.
2021’de yapılacak Belediye Başkanlığı seçimleri öncesinde Bill De Blasio’nin Vali Cuomo ile güçleri birleştirmesi birçok New Yorklu tarafından secim hazırlığı olarak görülüyor.
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