New York Valisi ve Belediye Başkanı Metro Sistemi İçin Güçleri Birleştiriyor

Dünyanın en eski ve en büyük metro sistemlerinden biri olan New York metrosu son birkaç yıldır New York eyalet valiliğinin New York kentinin ihtiyacı olan gerekli bütçeyi tahsis etmemesi yüzünden ciddi sorunlarla karşı karşıya.

Ancak metro sisteminde yaşanan aksaklıklar yüzünden New Yorkluların sokaklarda yaptıkları protestolar ve resmi şikayetlerin giderek büyümesi Belediye Başkanı Bill de Blasio ve Vali Andrew Cuomo’nun birlikte hareket etmeye karar vermelerini sağladı.

Vali ve Belediye Başkanı 10 maddeden oluşan metro rehabilitasyon planı üzerinde çalışmayı kabul ettiklerini açıkladı. Plana göre New York eyalet meclisi metro siteminin faal bir şekilde çalışması ve gerekli tamirlerin yapılması için metro sitemini işleten MTA komisyonuna özel bir bütçe açacak.

New Yorkluların uzun bir suredir bekledikleri planın ilk maddesi, MTA’in yeniden düzenlenmesi ile ilgili. MTA yani Toplu Taşıma Komisyonu’nun daha iyi çalışması için 6 bölümden oluşan mevcut sistemin tek bir çatı altına alınması isteniyor.