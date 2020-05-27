New York Valisi'nden Trump’a Altyapıya Yatırım Yapma Çağrısı

New York Valisi Andrew Cuomo, Beyaz Saray’da Başkan Donald Trump’la bir araya gelecek. ABD’de eyaletlerin salgına karşı alınan önlemleri yavaş yavaş kaldırdığı, sosyal ve ekonomik faaliyetleri kademeli olarak yeniden başlattığı bu dönemde Cuomo’nun Başkan Trump’a otoyol, köprü ve demiryolu gibi altyapı yatırımlarına ağırlık vermesi konusunda baskı yapması bekleniyor.
Corona virüsü salgınının ABD’deki merkezi olarak görülen New York’ta ölüm vakaları ve hastaneye kaldırılan hasta sayılarında ciddi düşüş kaydedildi.
Amerikalılar, normalleşmenin başlamasıyla birlikte Ulusal Anma Günü hafta sonunda gruplar halinde sahillere ve göllere akın etmiş, sağlık uzmanlarıysa normalleşmenin gereğinden erken olması halinde Corona salgınının hızla yeniden tetiklenebileceği uyarısında bulunmuştu.
ABD’de geçen hafta yaklaşık 20 eyalette yeni vaka sayılarında artış kaydedildi. Reuters haber ajansına göre ülkede Corona virüsü salgınının yol açtığı ölümlerin sayısıysa 100 bine yaklaştı. Vaka sayısındaki artışın yüzde altısı güneydeki Florida eyaletinde görülürken New York’ta ölüm vakaları, iki basamaklı sayılara indi.
Eyaletlerin aldığı sert önlemlerle neredeyse durma noktasına gelen ekonomik hayat, Mart ortasından bu yana kapalı olan işyerlerinin yeniden faaliyete geçmesiyle tekrar canlanıyor.
Amerikan ekonomisi, yılın ilk çeyreğinde 2008 yılındaki Büyük Resesyon’dan bu yana en hızlı daralmayı yaşadı. En az 21 milyon 400 bin kişi, Mart ve Nisan aylarında işini kaybetti.
Ekonomiyi canlandırmanın bir yolu olarak altyapıya odaklanan Demokrat Partili New York Valisi Cuomo, Trump’ın yabancı olmadığı bir konuyu gündeme taşımış olacak. Cumhuriyetçi Partili Başkan Trump, uzun süredir ülkede altyapı çalışmalarına odaklanmayı planlıyordu.
Federal hükümetin Corona salgınıyla mücadele yöntemleri nedeniyle Trump’la anlaşmazlık yaşayan New York Valisi Cuomo, bazı büyük altyapı projelerini gündeme alarak ekonomiyi canlandırmak istiyor. Cuomo, Salı günü gazetecilere yaptığı açıklamada, köprü, yol ve demiryolu sistemlerinin modernleştirilmesi için federal çapta yatırım yapılması konusunu Başkan’la görüşeceğini söylemişti.
Cuomo, ‘‘Bu, Başkan’la konuşmak istediğim konulardan biri. Ekonomiyi yeniden açmak istiyorsunuz. O zaman yaratıcılığımızı kullanalım. Bunu hızla gerçekleştirelim. Amerikalıların yeniden iş başı yapmasını sağlayalım!’’ demişti.
Ekonomiyi canlandırmak için Mart ayı sonunda 2 trilyon dolarlık teşvik paketini kabul eden Trump, altyapı harcamalarının ekonomiyi canlandırmaya yardımcı olacağına inandığını söylemişti. Senato Çoğunluk Lideri Mitch McConnell ise Nisan ayında yaptığı açıklamada, altyapıya ayrılacak bütçenin Corona virüsü harcamalarının dışında olacağını ve bu harcamaların beklemesi gerektiğini kaydetmişti.
Eyaletler, federal hükümetten krizi aşmak için daha çok yardım bekliyor. Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elinde bulunduran Demokrat Partililer, 15 Mayıs’ta eyalet ve yerel yönetimlere 1 trilyon dolar ayrılmasını öngören yasa tasarısını geçirmiş, ancak bu tasarı, Trump ve Senato’daki Cumhuriyetçi liderler tarafından reddedilmişti.