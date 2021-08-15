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New York Valisi'ne Yönelik Soruşturma Süreci Askıya Alındı

15.08.2021 00:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

New York Eyalet Meclisi, Vali Andrew Cuomo’nun hakkındaki cinsel taciz iddiaları üzerine istifa edeceğini açıklamasının ardından bu iddialarla ilgili yürüttüğü soruşturma sürecinin askıya alındığını açıkladı

New York Valisi'ne Yönelik Soruşturma Süreci Askıya Alındı

New York Eyalet Meclisi, Vali Andrew Cuomo’nun hakkındaki cinsel taciz iddiası üzerine istifa edeceğini açıklamasının ardından Cuomo'ya yönelik suçlamalarla ilgili yasal sürecin askıya alındığını açıkladı.

Eyalet yasama organının soruşturmasının meclisin azil maddelerini işletmesine yol açacağına dikkati çeken Meclis Başkanı Carl Heastie, Cuomo'nun 25 Ağustos'ta yürürlüğe girecek olan istifası öncesinde mevcut soruşturma ve yasal sürecin valinin istifa kararıyla çelişeceğini belirtti. Heastie bundan dolayı yasal süreci askıya alma kararı aldıklarını açıkladı. Heastie, Vali Cuomo’nun istifa etmemiş olması halinde de hakkında başlatılan soruşturma ve yasal sürecin zaten büyük olasılıkla azledilmesiyle sonuçlanabileceğine inandıklarını sözlerine ekledi.

“New York için en doğru olanı yaptım”

New York Valisi Andrew Cuomo, istifa ederek New York için en doğru olanı yaptığını söyledi. Vali Cuomo, bir medya kuruluşuna verdiği röportajda kendisini suçlamalara en iyi şekilde savunacağını belirterek, "Doğru olanı yaptığımı hissediyorum. Eyalet için doğru olanı yaptım” dedi.

Vali Yardımcısı Hochul seçimlerde aday olacağını açıkladı

Hakkında 11 kadına cinsel tacizde bulunduğu iddiasıyla başlatılan soruşturma çerçevesinde yayınlanan raporun ardından istifa edeceğini açıklayan New York Valisi Cuomo’nun yerine 10 gün sonra geçecek Vali Yardımcısı Kathy Hochul gelecek yılki seçimlerde aday olacağını açıkladı.

New York Vali Yardımcısı Hochul, “Bu sorumluluğu üstlenmeye en hazır kişi benim ve New Yorklu seçmenlerden bana yeniden güvenmelerini isteyeceğim" diye konuştu.

Vali Cuomo ile sürekli görüş ayrılıkları ve tartışmalar yaşayan New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Hochul’un valilik görevine başlamasını dört gözle beklediğini ifade etti. De Blasio, ”Tüm bu yaptıklarından sonra hala bir süre daha görev yapacağı dönemde gözümüzün Vali Cuomo’nun üstünde olması gerekir” diye konuştu.

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