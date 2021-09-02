New York ve New Jersey'de Aşırı Yağışlar Can Kaybına Neden Oldu

Ida Kasırgası ABD’nin güneyinde karaya giriş yapmasından günler sonra binlerce kilometre ötede kuzeydoğudaki New York ve New Jersey’e rekor düzeyde yağmur bulutları taşıyarak sele neden oldu.

Karaya giriş yaptığı Louisiana’da ciddi bir yıkıma neden olan Ida Kasırgası, yoluna tropic fırtına olarak devam etti. Güçlü rüzgarlar binlerce kilometre ötede New York ve New Jersey’e kadar yağmur bulutlarını taşıdı. Bölgede rekor düzey yağışlar meydana geldi. Oluşan sel nedeniyle en az 6 kişi hayatını kaybetti.

New York Valisi Kathy Hochul Twitter hesabından yaptığı açıklamada eyalette acil durum ilan ettiğini belirtti.

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio da yağışların rekor düzeyde olduğunu söyledi.

NBC televizyonu aşırı yağışların neden olduğu sel nedeniyle New York’ta bir New Jersey’de de dört kişinin hayatını kaybettiğini haber verdi. Bu kişilerin evlerinin bodrum katlarında aniden su basması nedeniyle sıkışığ kalarak öldükleri belirtiliyor.

70’li yaşlarda bir erkeğin de cansız bedeninin sel sularından alındığı bu kişinin de aracının sele kapılması nedeniyle hayatını kaybettiği ifade edildi.

Aşırı yağışlar nedeniyle New York’ta neredeyse tüm metro hizmetleri durma noktasına geldi.

New York’ta polis, itfaiye ve ambulans dışındaki araçların sabah 5’e kadar yola çıkmasına izin verilmedi. New York’ta halka çok acil olmadıkça dışarı çıkmayın uyarısında bulunuldu.

Gece ilerleyen saatlerde New Jersey Valisi Phil Murphy de bölgede acil durum ilan edildiğini açıkladı.

New Jersey’de de tren seferleri aşırı yağışlar nedeniyle durduruldu. New Jersey en az 9 evin fırtına nedeniyle ağır hasar gördüğü belirtiliyor.

New Jersey’deki Newark Havalimanı’nda da uçuşlarda aksamalar yaşandı ve geceyarısından sonra havalimanına iniş kalkışlar askıya alındı.

