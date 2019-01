New York yeni yıla girmeye hazırlanıyor

New York, soğuk ve yoğun yağmur altında yeni yıla girmeye hazırlanıyor. Times Square Meydanı’ndaki yeni yıl kutlamalarına yaklaşık 2 milyon kişinin katılması bekleniyor.

ABD’de yılbaşı kutlamalarının merkezi olan New York Times Square Meydanı’ndaki görkemli yıl başı kutlamalarına, dünyanın dört bir yanından gelen yaklaşık 2 milyon kişinin katılması bekleniyor.

New York polisinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri altında sabahın erken saatlerinden itibaren yeni yıla girmek için New York’a gelen yerli ve yabancı turistler polis kontrolünde meydana alınmaya başlandı.

Her türlü terör saldırılarını önlemek amacıyla Times Meydanı’na çıkan tüm yollar araç trafiğine kapatılarak kum dolu kamyonlar yerleştirildi. Meydan ve çevresinde yaklaşık 8 bin polis ve terörle mücadele ekibi ile polis köpeklerinin yanısıra havadanda polis helikopterlerinin görev yapacağı açıklandı.