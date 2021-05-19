New York Yeniden Hayata Döndü

Önümüzdeki haftalardan itibaren de Radio City Music Hall ve Madison Square Garden gibi önemli kapalı mekanlarda düzenlenecek konser, gösteri ve spor etkinlikleri için belirlenen kapasite sınırlamalarının arttırılacağı kaydedildi.

Restoran, bar, kafe, spor salonu, kuaför, gece kulübü gibi işletmeler bugünden itibaren yüzde yüz kapasiteyle yeniden çalışmaya başladı. Sinema, tiyatro salonları ve müzeler tamamen açıldı.

New York’ta salgın nedeniyle geçtiğimiz yılın Mart ayından itibaren başlatılan tüm kısıtlamalar tamamen kaldırıldı. Yerel medya kısıtlamaların tamamen kaldırılmasıyla ilgili haberi, “Hiç uyumayan kent yeniden uyandı” diye duyurdu.

Corona virüsü salgınının başından beri 2 milyon 138 bin vakanın saptandığı New York’ta, 53 binden fazla kişi yaşamını yitirdi. Pandeminin ilk zamanlarında Manhattan caddelerinde tırların morglara dönüştürüldüğü, Central Park gibi ünlü turistik merkezlere sahra hastanelerinin kurulduğu, hastanelerin yoğun bakımlarında hastalar için yatak bulunamayan New York’ta, tam 14 ay sonra hayat yeniden normale dönmeye başladı.

Konser, gösteri ve spor etkinliklerine her iki doz aşının yapıldığını kanıtlayan New York Eyaleti dijital uygulaması olan ‘Excelsior Pass’e’ sahip herkesin alınacağı belirtildi. Broadway tiyatrolarının da Eylül ayından itibaren tam kapasiteyle yeniden açılacağı kaydedildi.

Maskesiz dolaşma serbestliği

New York Valisi Andrew Cuomo, daha önce karşı çıktığı maske yasağının kaldırılması kararından geri adım attı. Vali Cuomo bugünden itibaren aşılarını tamamlamış kişilerin maskesiz ve sosyal mesafe kuralı olmaksızın açık ve kapalı yerlerde bulunabileceğini açıkladı.

Cuomo, toplu taşımacılık araçları, hastane, sağlık merkezleri, okullar, huzurevleri ve cezaevlerindeyse maske zorunluluğunun devam edeceğini kaydetti.

Vali Cuomo, “New York hayata geri dönüyor. Bu başarı COVID-19 canavarını yenmek için savaşan New Yorklular'ın gücünün ve cesaretinin bir kanıtı. Yeniden açılmamız, New York'u daha iyi ve daha güçlü duruma getirme çabamızda önemli bir kilometre taşıdır. Yeniden açılım çoğu işletmenin yanı sıra restoranlar, ofisler, kiliseler, müzeler ve tiyatrolar için kapasite sınırlarının kaldırılması anlamına geliyor. En son Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezleri kılavuzuna uygun olarak, tamamen aşılanmış kişiler için artık maske veya sosyal mesafe gerekliliği yok” dedi.