New York Yeniden Karanlıkta Kalabilir 

New York’un kalbi Manhattan’da geçen Cumartesi gecesi altı ayrı şebekede meydana gelen arıza nedeniyle yaşanan elektrik kesintilerinin yeniden yaşanabileceği açıklandı. Yetkililer, olası yeni bir sıcak hava dalgası yaşanması durumunda kentin bazı bölümlerinin karanlıkta kalabileceğini kaydetti.

“Sıcak hava dalgası kesintilere yol açabilir”

New York kentinin elektrik sağlayıcısı Con Edison, yeniden elektrik kesintilerinin meydana gelebileceğini açıkladı. Con Edison sözcüsü Mike Clendenin, PIX11 televizyonunda katıldığı bir programda, New York’un yeni bir sıcak hava dalgasının etkisi altına girmesi halinde elektrik kesintilerinin yeniden meydana gelebileceğini belirtti. Con Edison firmasının kente kesintisiz elektrik sağlamak için her yıl yaklaşık iki milyar dolar yatırım yaptığını kaydeden sözcü, “Bu hafta sıcaklıkların 38 dereceye kadar yükselebileceği ön görülüyor. Yeni bir sıcak hava dalgasının kenti etkisi altına alması halinde elektrik kesintileri yeniden yaşanılabilir. Biz gerekli her türlü hazırlıklarımızı yapıyoruz, önlemler alıyoruz. Cumartesi yaşanan elektrik kesintisinden ders aldık. Mühendislerimiz neyin yanlış gittiğini analiz ediyorlar. New York halkı çok sabırlı ve anlayışlı davrandı” diye konuştu.