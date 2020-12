“New York Yeniden Tamamen Kapanabilir”

ABD’de tüm eyaletlere Pfizer aşısı ulaştırılmış ve sağlık çalışanlarına vurulmaya başlanmış olsa da yetkililer tedbiri elden bırakmıyor. Salgın hastalığa bağlı can kayıplarının dünyada en fazla yaşandığı kentlerden biri olan New York’ta geçtiğimiz eylül ayından itibaren restoranların iç mekanlarında kapasitelerinin dörtte biri oranında müşterilerine hizmet verme uygulamasına bugünden itibaren son verildi.

New York Belediye Başkanı de Blasio, artan vaka sayıları ve hastanede tedavi gören hasta sayısın artması halinde kenti tamamen kapatmak dahil birçok ek kısıtlamalar getirebileceklerinin işaretini verdi.

Başkan de Blasio, vaka sayısı, can kaybı ve hastaneye yatış oranlarında yükselen bir ivme olduğunu belirterek, “Bu durum sürerse önümüzdeki haftalarda kenti tamamen kapatabiliriz. Bu ivmenin bu şekilde yükselmesine izin veremeyiz” dedi.

“Tünelin ucunda bir ışık göründü”

New York’ta mayıs ayından bu yana görülmeyen bir bulaşma seyrinin görüldüğünü kaydeden de Blasio, “Bu ivmeyi durdurmalıyız. İkinci dalganın çok fazla hasara, çok daha fazla acıya meydan vermemesi için bunu durdurmak için her türlü tedbiri almalıyız" diye konuştu.

ABD’de ilk aşının New York’ta bir yoğun bakım ünitesi hemşiresine vurulmasıyla salgın hastalıkla mücadelede yeni bir sürecin başladığını ifade eden de Blasio, “Aşıyla birlikte tünelin ucunda bir ışık göründü. Ancak her şey henüz bitmiş değil. Bu noktada tüm kısıtlamaların masada olması gerekli. New York’ta tam bir kapanmaya hazırlıklı olmalısınız. Bu tür bir kapanma kararı, yaşadığımız ikinci dalganın büyümesini durdurmak, daha çok can almasını engellemek için giderek daha gerekli hale geliyor” dedi.