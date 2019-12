New York Yılbaşına Hazırlanıyor

Yılbaşı kutlamaları akla hemen New York’u getiriyor. Her yıl milyonlarca kişinin gece yarısı soğuk havaya rağmen Times Meydanı’nda düşmesini beklediği top kadar, rengarenk dekorasyonları ve birbirinden ilginç atraksiyonlarıyla New York bu yıl da turistlerin yılbaşı için en çok rağbet ettiği kentlerden bir oldu. Yeni yıl denince akla Times Meydanı geliyor. Meydanın ortasındaki kulenin üzerine her yıl yerleştirilen, 2 bin 688 kristal üçgenden yapılan ve 32 bin LED lambanın aydınlattığı top, bu yıl da 2019’u bırakıp 2020’ye girerken onu izleyen milyonlarca kişinin önünde düşecek. Milyonlarca dolara mal olan bu topun bir özelliği daha var: enerji tasarrufu. Bu yıl 110’uncu kez düşecek olan topu aydınlatmak için yalnızca 10 ekmek kızartma makinesinin harcadığı kadar elektrik harcanacak. Bu yıl yılbaşı tatili için New York’u seçenler sokaklardaki süslemelerin yanı sıra kentin hemen dışında, Randall Adası’nda kurulan rengarenk parka da akın etti. Bir Çin geleneği olan Işık festivali için Randall Adası’na kurulan parkta dinozorlar, pandalar ve kule büyüklüğünde lolipoplar arasında izleyiciler kendilerini Alice’in Harikalar diyarında gibi hissedebiliyor.

New York’taki mağaza vitrinleri, yılbaşı alışverişi yapanları cezbetmek için kuruluyor. Manhattan’da mağazalar yaratıcılık konusunda her yıl büyük rekabet içinde. Kimi dükkanlar klasik yılbaşı temalarını seçerken, kimileri bilim-kurgu temasını, kimileri çocukların en sevdiği film Frozen, yani Buzlar Kraliçesi’ni, kimileri ise Amerika’nın en sevdiği köpekler olan golden retrieverları vitrinlerine koymayı seçmiş. Ünlü mağazaların vitrinleri birer müze sergisi gibi sabah akşam milyonlarca kişi tarafından ziyaret ediliyor. New York’un son yıllarda moda olan bir yılbaşı geleneği daha var. 11 ay boyunca mahalle sakinleri dışında kimsenin uğramadığı Dykers Heights’ta mahalle sakinlerinin başlattığı yılbaşı süslemeleri. Mahalle sakinleri instagramda moda olmadan çok önce, 30 yıldır her yılbaşında evlerini yüzbinlerce ışıkla donatıyor ve yüksek elektrik faturalarına rağmen, mahallelerini yılbaşı boyunca ziyaret edenlere muhteşem bir ışık şöleni sunuyorlar. Bayan Claus lakaplı Luci Spatu, Dykers Heights’ta bu geleneği başlatan kişi. İlk kez 1986’da evini dekore etmeye başlayan Spatu’a kısa süre sonra diğer komşular da katılınca Dykers Heights New Yorklular kadar turistlerin de akın ettiği bir yer haline gelmiş. Bu yıl da farklı ülkelerden binlerce turistin ziyaret ettiği mahalleye olan bu yoğun ilgi mahalle sakinlerini mutlu ediyor.

New York’ta yılbaşı yalnızca sokaklarda değil, kentin altındaki binlerce kilometrelik tünellerde de devam ediyor. Her yıl Nostalji Treni adı verilen bir tren, metro müzesinden çıkartılıyor ve haftada bir gün 30'lu, 40'lı ve yılların kıyafetlerini giyen mankenlerle birlikte normal hattında yolculuk ediyor. Özellikle retro giyim meraklıları her yıl giyinip bu metro hattında yolculuk etmeyi heyecanla bekliyor. Turistler ise belki de ne olup bittiğini anlamadan kendilerini bu eğlenceli zaman yolculuğunda buluveriyor. New Yorklular yılbaşında yalnızca ışıklar ve parti değil yardıma ihtiyacı olanları da düşünüyor. Özellikle yılbaşından sonra uzun geçmesi beklenen kış mevsiminde, bu günlerde giyecek paltoları olmayanlar için Şükran Günü'nden Noel haftasına kadar uzayan dönemde hayır kurumları, okullar, kütüphaneler, spor merkezleri ve polis karakollarında kurulan bağış merkezlerinde yoksullar için kışlık giysiler toplanıyor. Toplanan giyim eşyaları daha sonra kentin çeşitli noktalarındaki evsizler barınaklarına dağıtılıyor.