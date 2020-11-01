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New York’a Gelene 3 Gün Karantina Şartı

01.11.2020 17:24 | Son Güncelleme

New York Valisi Andrew Cuomo eyalete gelenlerin en az 3 tam gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti

New York’a Gelene 3 Gün Karantina Şartı

New York Valisi Andrew Cuomo eyalete gelenlerin en az 3 tam gün karantinada kalmaları gerektiğini belirtti.

3 günün ardından söz konusu kişinin Corona testi olması gerekiyor. Test sonucu negatif çıkarsa eyalete gelen kişi karantinadan çıkabilecek.

Bu uygulama komşu eyaletlerden gelecekler için söz konusu olmayacak. Cuomo komşu eyaletleri Connecticut, Pennsylvania ve New Jersey olarak açıkladı. Vermont ve Massachusetts’in bu kapsamda olup olmayacakları ise netleşmiş değil.

Hastalıkları Kontrol ve Önmele Merkezi CDC’ye göre virüsün belirti göstermesi 14 günü bulabilir.

Bu arada Amerika genelinde Corona vaka sayısı hızlı şekilde yükselmeye devam ediyor.

Vaka sayısı 9 milyonu aşmış durumda. Yaşamını yitirenlerin sayısı da 240 bine yaklaşıyor.

Seçimlere çok az bir süre kala Demokrat başkan adayı Joe Biden Başkan Donald Trump’ın virüsle mücadelesini eleştiriyor.

Özellikle ülkenin ortabatı eyaletlerinde vaka sayısındaki hızlı artış birçok hastanenin kapasitesini zorluyor.

Bazı eyaletler yeniden çeşitli kısıtlamaları yürürlüğe koymuş durumda.

Yapılan anketler Amerikan halkının önemli bir bölümünün Corona konusunda Joe Biden’a Trump’tan daha fazla güvendiğini ortaya koyuyor.

Bu arada aşının ne zaman kamuoyuna çıkacağı da bir başka tartışma konusu.

Ulusal Sağlık Enstitüsü'nde Bulaşıcı Hastalıklar Merkezi'nin başındaki isim Dr. Anthony Fauci aşının sene sonu ya da yeni yeni yılın ilk zamanlarında çıkabileceğini belirtti.

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