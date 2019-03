New York'a Giden THY Uçağında Türbülans: 30 Yaralı

İstanbul’dan New York’a giden Türk Hava Yolları’na ait 01 sefer sayılı yolcu uçağı, ABD hava sahasına giriş yaptıktan sonra türbülansa kapıldı. Ani irtifa kaybeden uçakta en az 30 kişi yaralandı.

Yaralılar New York’ta tedavi altına alındı. New York Ulaştırma Dairesi sözcüsü Steve Coleman Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada 28 kişinin Jamaica Hastanesi, ikisinin de Queens Hastanesi’nde tedavi gördüğünü bildirdi.

Yaralıların durumunun hayati olmadığı, bir kişinin bacağının kırıldığı, diğerlerininse şiş, sıyrık ve kesikleri bulunduğu belirtildi.

Coleman yolcular ve mürettebattan bazı kişilere havaalanında müdahale edildiğini kaydetti. JFK Havalimanı’nda acil durum ilan edilmesinden sonra başarılı iniş gerçekleştiren uçağa çok sayıda ambulans ve itfaiye aracı gönderildi. Sözcü havaalanındaki diğer uçuşların etkilenmediğini sözlerine ekledi.

Boeing 777 uçağında 300 yolcu ve mürettebat bulunuyordu.

Aynı gün içinde New York bölgesindeki havaalanlarında ikinci olay yaşandı. Gün içinde New Jersey eyaletinde bulunan Newark Havalimanı uçuşa kapatıldı. Kanada’nın Montreal kentinden Florida’daki Fort Lauderdale kentine uçan bir uçak, kargo bölümünden dumanların yükselmesi üzerine Newark’a acil iniş yaptı.

Amerikan Ulusal Meteoroloji Dairesi, olası türbülans yaşanabileceği yönünde tüm pilotlara uyarı göndermişti.