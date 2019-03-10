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New York'a giden THY uçağında türbülans: 32 yaralı

10.03.2019 04:37 | Son Güncelleme

İstanbul-New York seferi yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans sonucu 32 kişi yaralandı. New York JFK Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların New York'a inişte tedavi altına alındığı bildirildi

New York'a giden THY uçağında türbülans: 32 yaralı

İstanbul-New York seferi yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans sonucu 32 kişi yaralandı. New York JFK Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların New York'a inişte tedavi altına alındığı bildirildi.

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