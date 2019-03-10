New York'a giden THY uçağında türbülans: 32 yaralı
10.03.2019 04:37 | Son Güncelleme
İstanbul-New York seferi yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans sonucu 32 kişi yaralandı. New York JFK Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların New York'a inişte tedavi altına alındığı bildirildi
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İstanbul-New York seferi yapan yolcu uçağında yaşanan türbülans sonucu 32 kişi yaralandı. New York JFK Havalimanı'na inen uçaktaki yaralılar tedavi altına alındı. Yaralıların New York'a inişte tedavi altına alındığı bildirildi.
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