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New York’a İlk Kadın Emniyet Müdürü

16.12.2021 20:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Görevi 1 Ocak’ta Bill de Blasio’dan devralacak olan New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, halen Long Island’da görev yapan 49 yaşındaki kadın polis şefi Keechant Sewell’i kentin yeni emniyet müdürü olarak görevlendireceğini açıkladı

Görevi 1 Ocak’ta Bill de Blasio’dan devralacak olan New York’un yeni Belediye Başkanı Eric Adams, görev süresinde birlikte çalışacağı üst düzey yöneticileri tespit etmeye başladı. Adams, halen Long Island’da görev yapan 49 yaşındaki kadın polis şefi Keechant Sewell’i kentin yeni emniyet müdürü olarak görevlendireceğini açıkladı.

Sewell, kentin 176 yılık emniyet teşkilatında emniyet müdürlüğü görevine getirilen ilk kadın polis olacak. Sewell, ayrıca New York kentinde emniyet müdürü olarak görev yapacak üçüncü siyah polis olacak. Sewell, New York’taki 35 bin kişilik polis gücüne liderlik edecek.

“New York polisinin başına geçecek olmasından heyecan duyuyorum”

New York’un yeni Belediye Başkanı Adams, Sewell ile bir araya geldi ve kendisini New York Emniyet Müdürü olarak atayacağını bildirdi. Adams, 1 Ocak’tan itibaren emniyet teşkilatının başına geçecek Sewell’i “tam bir suç savaşçısı” olarak tanımladı.

Kendisi de 20 yıl sonra emniyet müdürü rütbesiyle emekli olan eski polis, yeni Belediye Başkanı Adams yaptığı açıklamada, "Keechant Sewell, hem New Yorklular’ın ihtiyaç duyduğu güvenliği, hem de hak ettikleri adaleti sağlamak için deneyime ve de zekaya sahip. O tam bir suç savaşçısıdır. New York Emniyet Müdürü olarak atadığım Sewell her gün New Yorklular’ı güvende tutmaya odaklanacak. Onun New York Emniyet Müdürlüğü’nün başına geçecek olmasından heyecan duyuyorum” dedi.

23 yıllık polislik geçmişi başarılarla dolu

23 yıldır polis olarak çalışan Sewell, halen New York’un Nassau bölgesinde Dedektif Şefi olarak görev yapıyordu. Sewell, 351’i dedektif olmak üzere 2400 polisi yönetiyordu. Büyükbabası bir polis memuru olan Sewell, 1997 yılında görevine Nassau Polis Teşkilatında devriye polisi olarak başladı.

Sewell, başarılı çalışmaları nedeniyle üst rütbelere çabuk yükseldi. Sewell, FBI Ulusal Akademisi'nde eğitim gördü. Nassau Polis Akademisi’nde de öğretim görevlisi olarak çalıştı.

Yeni Emniyet Müdürü Sewell, göreve atanmaktan duyduğu mutluluğu dile getirdi. Sewell, doğduğu New York kentinin güvenliğini sağlamak için elinden gelen her şeyi yapacağını ifade etti.

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