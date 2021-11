New York'a Türk Dostu Belediye Başkanı

Yeni belediye başkanlarını seçmek için sandık başına giden New Yorklular, kentin beş ayrı bölgesinden biri olan eski Brooklyn Belediye Başkanı Eric Adams’ı kentin yeni belediye başkanı olarak seçtiler. İki dönem Brooklyn Belediye Başkanlığı görevini yürüten Demokrat Partili aday Adams, seçimlerde Cumhuriyet Partili Curtis Sliwa ile yarıştı. Adams seçim zaferini sandıkların kapanmasının on dakika sonrasında ilan etti.

Henüz resmi olmayan sonuçlara göre Adams’ın, rakibi Sliwa’ya karşı çok büyük bir farkla seçimleri önde bitirdiği belirtiliyor. Adams, şimdiye kadar yaklaşık yüzde 78’i sayılan oyların yüzde 65,5’ini, rakibi Sliwa da yüzde 28,8’ini aldı. New York’ta oy sayımı halen devam ediyor. Belediye Başkanlığı seçimlerinden zaferle çıkan Adams yaptığı konuşmada kendisini destekleyen New Yorklular’a teşekkür etti. Kentteki bölünmüşlüğü sona erdirmek için çok fazla çalışacağını belirterek, "Kardeşlerim, bu gece New York aranızdan birini, sizden birini seçti. Yıllarca umutla, mücadeleyle çalıştıktan sonra şimdi belediye binasına doğru yola çıktık. Bu gece sadece zorluklara karşı bir zafer değil, bir inancın haklı çıkmasını yaşadık” dedi. Adams, görevini 1 Ocak 2022 tarihinde Bill de Blasio'dan yemin ettikten sonra devralacak.

New York’un 110’uncu belediye başkanı seçilen 61 yaşındaki Adams, kentte görev yapacak ikinci siyah belediye başkanı olacak. Altı çocuklu yoksul bir aileden gelen Adams, 22 sene görev yaptığı New York Emniyet Müdürlüğü’nden, Emniyet Müdürü rütbesiyle emekli olduktan sonra siyasete atıldı, Brooklyn’de iki dönem belediye başkanlığı yaptıktan sonra hedef büyüten Adams, Demokrat Parti’den New York Belediye Başkanlığı için adaylık yarışına girdi.

Beşiktaş taraftarı Adams Türk komedi filminde de rol aldı

Adams, iki dönem sürdürdüğü Brooklyn Belediye Başkanlığı sırasında bölgede yaşayan Türk toplumuyla oldukça iyi ilişkiler kurdu. Adams’ın belediye başkanlık görevini sürdüğü New York kentinin Brooklyn bölgesinde onbinlerce Türk yaşıyor.

Adams, Brooklyn bölgesinin özellikle Coney Island, Sheepshead Bay ve Brighton Beach semtlerinde yaşayan Türk toplumu ve Türk işyeri sahiplerinin sorunlarını çözmede yardımcı oldu. Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu’yla da iyi ilişkileri olan Adams, New York’ta Türkler’in düzenlediği birçok etkinliğin değişmez ismi oldu.

2015 yılında İstanbul’a giden Adams, Üsküdar ve Beşiktaş ilçelerinin Brooklyn ile kardeş ilçeler ilan edildiği imza törenlerine katıldı. Aynı yıl Antalya’da düzenlenen Dünya Turizmciler Forum toplantılarına iştirak etti.

Geçtiğimiz yıllarda, Adams hakkında, Türkiye ziyaretinin 4999 dolar tutarındaki uçak bileti ve otel parasının Türkiye’nin New York Başkonsolosluğu tarafından karşılandığının ortaya çıkması sonrasında,’ Etik Kurul’ tarafından soruşturma açıldı. Adams, soruşturmadan aklanarak çıktı.

Adams, New York’ta 2017 yılında çevrilen “New York Masalı” adlı komedi türü filmde de kısa bir rol aldı. Beşiktaş taraftarı olan Adams, geçtiğimiz yıllarda Beşiktaş kulübünün kongre üyesi de oldu.

Türk yemekleri ve Türk kahvaltısına oldukça düşkün olduğu bilinen Adams, geçtiğimiz aylarda sürdüğü seçim kampanyası sırasında New York’ta Washington Büyükelçisi Murat Mercan, New York Başkonsolosu Reyhan Özgür ve ünlü kalp cerrahı Mehmet Öz’le sabah kahvaltısında biraraya geldi.

Türk diplomat Umut Acar’ın twitter’da tebrik paylaşımı: