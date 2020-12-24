HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

24.12.2020 23:45 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

New York’ta son hafta gittikçe tırmanan vaka ve can kaybı sayıları yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kentte, İngiltere’de mutasyona uğradıktan sonra daha hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı

New York’ta son hafta gittikçe tırmanan vaka ve can kaybı sayıları, mutasyona uğrayan virüs, yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kentte, İngiltere’de mutasyona uğradıktan sonra daha hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.

New York Valisi Andrew Cuomo geçtiğimiz Salı günü Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a inecek yolculara test yapılmasını istemişti.

British Airways, Delta ve Virgin havayollarıyla uçuş öncesi zorunlu test yapılması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından yetkiler, diğer tüm ülkelerden kente gelecekler için de yeni ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

“Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yurt dışından New York’a gelecek tüm yolcuların havaalanlarına indikten sonra zorunlu olarak form dolduracaklarını ve yetkiler tarafından yakın takibe alınacaklarını söyledi.

Başkan de Blasio, aynı uygulamanın kendi araçları, tren ve otobüs yoluyla kente geleceklere de uygulanacağını belirtti.

De Blasio, yurt dışından New York’a gelecek kişilerin otel ya da evlerine, karantina altında olduklarının belgelerinin New York emniyet müdürü ofisinde iadeli taahhütlü olarak postalanacağını ve sağlık dairesi tarafından durumlarının yakında izleneceğini söyledi

De Blasio, “Yurt dışından New York’a gelenlerin tamamını yakın takibe alacağız. Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız” dedi.

İngiltere’den New York’a gelenler ikametlerinde ziyaret edilecek

Başkan de Blasio, İngiltere’den New York’a gelecek kişilerin, New York emniyet müdürlüğü ofisinden ve belediye sağlık dairesi çalışanları tarafından bizzat konakladıkları yerlerde ziyaret edileceğini açıkladı. De Blasio, yurt dışından gelecek kişilerin karantina şartlarına uyup uymadıklarının sıkı bir şekilde kontrol edileceğini belirtti. New York Belediye Başkanı, kentin koyduğu karantina kurallarına uymayanlara yasaları ihlal ettikleri her gün için bin dolar ceza verileceğini kaydetti.

“Virüs Noel gecesi tatil yapmayacak”

New York Belediye Başkanı de Blasio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada virüsün Noel gecesi için “tatil” yapmadığını, kentte son bir haftada yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı oranının yükseldiğini belirtti.

Bugün açıklanan son resmi verilere göre, New York’ta 11 bin 740 yeni vaka saptandı. Son 24 saatte 154 kişi salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. New York’ta ilk doz aşı vurulan kişi sayısının yüz bini aştığı açıklandı.

“Federal hükümet işi ciddiye almıyor”

New York Valisi Cuomo, kentte virüsün yayılmasını önlemek için konuyu ciddiye almak gerektiğini, ancak federal hükümetin bu işi ciddiye almayıp gerekeni yapmadığını söyledi.

Vali Cuomo, İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsün ABD’ye de gelmiş olabileceğini belirterek, “120 ülke, İngiltere’den gelecek yolculara test olma zorunluğu getirdi. Biz kendi çabalarımızla New York’a geleceklere uçağa binmeden önce zorunlu olarak test yapılmasını sağladık. ABD, niye bunu yapamıyor?” diye sordu.

Vali Cuomo geçtiğimiz baharda, günde 800 New Yorklu’nun yaşamını yitirdiğini unutmadıklarını belirterek, “Federal hükümetin yanlışları ve ihmalleri yüzünden yaşadığımız o kötü günlere geri dönmekten endişe ediyorum” dedi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı Bazı işler hiç kolay değil! Fil dışkısı veterinerin yüzünde patladı
Rusya’da atık artıma tesisinde bulunan kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ olduRusya’da atık artıma tesisinde bulunan kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu
23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!23 Aralık İstanbul'da elektrik kesintisi olacak yerler!

En Çok Okunan Haberler

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Bahçeli'den Akşener'e çağrı: Dön evine bitsin bu çile

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

Korkunç halde bulundu! Yüzünde sadece gözleri kalmış

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

SON DAKİKA | Fatih Terim'in cezası belli oldu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

Evliliğini dudak dudağa pozla duyurdu

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

4 evlilikten 5 çocuk yaptı, oğlunun 18 yaşındaki arkadaşıyla kaçtı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

Bakan, aşının Türkiye'ye geleceği tarihi açıkladı

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

4 gündür kayıptı! Arkadaşının evinde silahla vurulmuş halde ölü bulundu

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

İğrenç olay! İsyan etti: Numaramı erotik shop'lara vermiş

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Bayburt'ta velayet cinayeti! İki çocuğunu öldürüp intihar etti

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Ukrayna’da cinsel içerikli film stüdyosuna operasyon!

Diğer Haberler

Rusya’da atık artıma tesisinde bulunan kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu

Rusya’da atık artıma tesisinde bulunan kedi, ‘Çevre Bakanı Yardımcısı’ oldu

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

Skandal iddia: Çin teknoloji şirketleri Çin istihbaratı için veri analizi yapıyor

ABD'de koronavirüs hastası, oda arkadaşını 'dua ettiği için' oksijen tüpüyle öldürdü

ABD'de korkunç olay! Oda arkadaşını 'dua ettiği için' öldürdü

Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı, hemşirelerin eylemi sürüyor

Kenya'da doktorlar grevi sonlandırdı

Moderna: Kovid-19 aşımız İngiltere'de ortaya çıkan yeni türe karşı da etkili

Aşı mutasyona karşı etkili mi? Moderna'dan açıklama

Son dakika! İngiltere, Avrupa Birliği ile ticaret anlaşması imzaladı

İngiltere, Avrupa Birliği ile uzlaştı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.