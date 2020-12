New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yurt dışından New York’a gelecek tüm yolcuların havaalanlarına indikten sonra zorunlu olarak form dolduracaklarını ve yetkiler tarafından yakın takibe alınacaklarını söyledi.

New York Valisi Andrew Cuomo geçtiğimiz Salı günü Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a inecek yolculara test yapılmasını istemişti.

New York’ta son hafta gittikçe tırmanan vaka ve can kaybı sayıları, mutasyona uğrayan virüs, yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kentte, İngiltere’de mutasyona uğradıktan sonra daha hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.

De Blasio, yurt dışından New York’a gelecek kişilerin otel ya da evlerine, karantina altında olduklarının belgelerinin New York emniyet müdürü ofisinde iadeli taahhütlü olarak postalanacağını ve sağlık dairesi tarafından durumlarının yakında izleneceğini söyledi

De Blasio, “Yurt dışından New York’a gelenlerin tamamını yakın takibe alacağız. Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız” dedi.

İngiltere’den New York’a gelenler ikametlerinde ziyaret edilecek

Başkan de Blasio, İngiltere’den New York’a gelecek kişilerin, New York emniyet müdürlüğü ofisinden ve belediye sağlık dairesi çalışanları tarafından bizzat konakladıkları yerlerde ziyaret edileceğini açıkladı. De Blasio, yurt dışından gelecek kişilerin karantina şartlarına uyup uymadıklarının sıkı bir şekilde kontrol edileceğini belirtti. New York Belediye Başkanı, kentin koyduğu karantina kurallarına uymayanlara yasaları ihlal ettikleri her gün için bin dolar ceza verileceğini kaydetti.

“Virüs Noel gecesi tatil yapmayacak”