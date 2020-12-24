New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

New York’ta son hafta gittikçe tırmanan vaka ve can kaybı sayıları, mutasyona uğrayan virüs, yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kentte, İngiltere’de mutasyona uğradıktan sonra daha hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.

New York Valisi Andrew Cuomo geçtiğimiz Salı günü Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a inecek yolculara test yapılmasını istemişti.

British Airways, Delta ve Virgin havayollarıyla uçuş öncesi zorunlu test yapılması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından yetkiler, diğer tüm ülkelerden kente gelecekler için de yeni ek tedbirler aldıklarını açıkladı.

“Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz”

New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yurt dışından New York’a gelecek tüm yolcuların havaalanlarına indikten sonra zorunlu olarak form dolduracaklarını ve yetkiler tarafından yakın takibe alınacaklarını söyledi.

Başkan de Blasio, aynı uygulamanın kendi araçları, tren ve otobüs yoluyla kente geleceklere de uygulanacağını belirtti.