New York’a Yurt Dışında Gelecek Herkes Yakın Takibe Alınacak

New York’ta son hafta gittikçe tırmanan vaka ve can kaybı sayıları, mutasyona uğrayan virüs, yetkilileri yeni önlemler almak zorunda bıraktı. Kentte, İngiltere’de mutasyona uğradıktan sonra daha hızla yayılan Corona virüsü nedeniyle yurt dışından gelecek herkes için ek karantina tedbirleri uygulanması kararı alındı.
New York Valisi Andrew Cuomo geçtiğimiz Salı günü Londra’dan New York’un iki uluslararası havaalanı JFK ve Newark’a inecek yolculara test yapılmasını istemişti.
British Airways, Delta ve Virgin havayollarıyla uçuş öncesi zorunlu test yapılması konusunda anlaşma sağlanmasının ardından yetkiler, diğer tüm ülkelerden kente gelecekler için de yeni ek tedbirler aldıklarını açıkladı.
“Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz”
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, yurt dışından New York’a gelecek tüm yolcuların havaalanlarına indikten sonra zorunlu olarak form dolduracaklarını ve yetkiler tarafından yakın takibe alınacaklarını söyledi.
Başkan de Blasio, aynı uygulamanın kendi araçları, tren ve otobüs yoluyla kente geleceklere de uygulanacağını belirtti.
De Blasio, yurt dışından New York’a gelecek kişilerin otel ya da evlerine, karantina altında olduklarının belgelerinin New York emniyet müdürü ofisinde iadeli taahhütlü olarak postalanacağını ve sağlık dairesi tarafından durumlarının yakında izleneceğini söyledi
De Blasio, “Yurt dışından New York’a gelenlerin tamamını yakın takibe alacağız. Salgının kentte yeniden yayılmasına izin vermeyeceğiz. Gereken her şeyi yapacağız” dedi.
İngiltere’den New York’a gelenler ikametlerinde ziyaret edilecek
Başkan de Blasio, İngiltere’den New York’a gelecek kişilerin, New York emniyet müdürlüğü ofisinden ve belediye sağlık dairesi çalışanları tarafından bizzat konakladıkları yerlerde ziyaret edileceğini açıkladı. De Blasio, yurt dışından gelecek kişilerin karantina şartlarına uyup uymadıklarının sıkı bir şekilde kontrol edileceğini belirtti. New York Belediye Başkanı, kentin koyduğu karantina kurallarına uymayanlara yasaları ihlal ettikleri her gün için bin dolar ceza verileceğini kaydetti.
“Virüs Noel gecesi tatil yapmayacak”
New York Belediye Başkanı de Blasio, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada virüsün Noel gecesi için “tatil” yapmadığını, kentte son bir haftada yapılan testlerde pozitif çıkan vaka sayısı oranının yükseldiğini belirtti.
Bugün açıklanan son resmi verilere göre, New York’ta 11 bin 740 yeni vaka saptandı. Son 24 saatte 154 kişi salgın hastalık yüzünden yaşamını yitirdi. New York’ta ilk doz aşı vurulan kişi sayısının yüz bini aştığı açıklandı.
“Federal hükümet işi ciddiye almıyor”
New York Valisi Cuomo, kentte virüsün yayılmasını önlemek için konuyu ciddiye almak gerektiğini, ancak federal hükümetin bu işi ciddiye almayıp gerekeni yapmadığını söyledi.
Vali Cuomo, İngiltere’de mutasyona uğrayan virüsün ABD’ye de gelmiş olabileceğini belirterek, “120 ülke, İngiltere’den gelecek yolculara test olma zorunluğu getirdi. Biz kendi çabalarımızla New York’a geleceklere uçağa binmeden önce zorunlu olarak test yapılmasını sağladık. ABD, niye bunu yapamıyor?” diye sordu.
Vali Cuomo geçtiğimiz baharda, günde 800 New Yorklu’nun yaşamını yitirdiğini unutmadıklarını belirterek, “Federal hükümetin yanlışları ve ihmalleri yüzünden yaşadığımız o kötü günlere geri dönmekten endişe ediyorum” dedi.