HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. New Yorklu Gençlerin Gözünden 11 Eylül Saldırıları

New Yorklu Gençlerin Gözünden 11 Eylül Saldırıları

11.09.2021 16:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

11 Eylül saldırıları yaşandığında çocuk yaşta olan New Yorklu gençler, Amerika'nın yanı sıra tüm dünyada etkisi hissedilen ve tarihte derin izler bırakan bu trajik olayla ilgili ne düşünüyor? Amerika'nın Sesi (VOA) New Yorklu gençlerle konuştu

New Yorklu Gençlerin Gözünden 11 Eylül Saldırıları

11 Eylül saldırılarını hatırlayamayacak kadar küçüktüler ya da sonraki yıllarda doğdular, ancak hepsi bu akibeti yaşayan New York’ta büyüdü. Peki 11 Eylül, New York’un genç yetişkinleri ve gençleri için ne anlama geliyor?

11 Eylül 2001 sabahı New York güne ikiz kulelere çarpan uçakların yol açtığı dehşetle başladığında, tüm dünya buraya kilitlendi.

Dünyanın dört bir yanında bu olayları binlerce kilometre uzaktan izleyenler olayın şokunu yaşarken, New York’ta yaşayanlar için duyguları ifade etmeye kelimeler yetmedi.

Aradan tam 20 yıl geçti. Acılar hafiflese de, saldırının izleri hiç silinmedi.

Noah Rodriguez o zaman sadece 2 yaşındaydı. 11 Eylül'ü dünyanın durduğu, herkesin ikiz kulelerin yanışını izlediği gün olarak düşünüyor.

Rodriguez, "Bu önemliydi çünkü bir tür boyun eğiş vardı ve bunun da kolay unutulacağını sanmıyorum" diyor.

Ancak siyasi karışıklıklarla geçen son dört yılı ve şimdi de Corona pandemisini yaşayan bu tıp öğrencisi, saldırıların birçok felaket olayından sadece biri olduğunu söylüyor: "11 Eylül, yaşadığımız tüm talihsizlikler arasında yalnızca biriydi."

Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılar kuşkusuz New York'u değiştirdi, ancak 20’nci yıldönümünde 11 Eylül'de çocuk olan ya da sonra doğanlar birbiriyle çelişen duygulara sahip.

Sarah Malik, "Bence çoğu çocuk, kavramsal olarak ne olduğunu ve bunun bir trajedi olduğunu anlıyor. Ancak bu, olayı yaşamakla aynı değil" diyor.

16 yaşındaki New Yorklu Sarah Malik için 11 Eylül, ikiz kulelerin yakınında çalışan babası tarafından kendisine anlatılan dolaylı bir deneyim. Bu kopukluk yaygın.

Joan Mastropaolo da bunu, "Birçoğunun bilmediğini düşünüyorum. Mesele bilmeleri de değil, umursamıyorlar" sözleriyle anlatıyor.

11 Eylül'ü Anma Müzesi'nden Joan Mastropaolo, gençlerin, yaşananların ciddiyetini ancak hayatta kalanların anılarını dinledikten sonra anladığını belirtiyor.

Mastropaolo, "Onlara ne gördüğümü, ne yaşadığımı ve hatta burnuma nasıl bir koku geldiğini söylüyorum" diyor.

17 yaşındaki Silvana Davi için o günün kişisel bir anlamı var. Uçaklar çarptığında annesinin ikiz kulelerde olması gerekiyordu.

"Annem gitmiş olsaydı burada olmazdım" diyor.

Birçok kişinin anne-babasını kaybettiği bir New York banliyösünde büyüyen biri olarak bu saldırı, onun hayatının temeli oldu. Yakınlarda tarih dersi için bununla ilgili bir makale yazdı.

"Asla unutulmaması gerektiğini ve gelen yeni nesillerin bunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim tarihimizin bir parçası" diyor.

Davi, ayrıca 11 Eylül ile ilgili bir hayır kurumu için para topluyor.

Genç kızın bir de dileği var: "Umarım bu diğer insanların gözlerini - hayatlarının bir saniyede uçup gidebileceğini görmek için - açar ve sahip olduğunuz her anın değerini gerçekten anlarsınız."

ABD, saldırının 20’nci yıldönümünü anarken, gelecek nesiller 11 Eylül'ün onlar için ne anlama geldiğini kendileri belirleyecek.

Rodriguez, "Amerika birçok açıdan süratle ilerliyor. İnsanların bu muazzam düzende buna neden bu kadar odaklandığını anlamıyorum" diyor.

O günün çocukları bugünün gençleri için 11 Eylül saldırıları geçmişte kalsa da, ulusal güvenlik konusunda değişen uygulamalar, arttırılan önlemler, getirilen kısıtlamalarla Amerika için bir dönüm noktası olduğu kesin. Üstelik bu değişim yalnızca New York’la sınırlı kalmadı. 11 Eylül sonrası tüm Amerika’da yakından hissedildi, hala da hissediliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni kararBebeğinin cesedi temizlik kovasında bulunmuştu! Kan donduran olayda yeni karar
42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!42 yıllık esaretin kahreden görüntüsü!
Annesinin emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış!Annesinin emekli maaşını alabilmek için bakın ne yapmış!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Hapşırarak servet kazandı! Geliri dudak uçuklattı

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Tanışma hikayeleri olay yarattı! Çıplak fotoğraf çekiminde...

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Estetiksiz fotoğrafını paylaştı! Görenler tanıyamadı

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

Parasızlıktan sokakta yaşıyordu! Şimdi servete sahip

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.