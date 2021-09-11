New Yorklu Gençlerin Gözünden 11 Eylül Saldırıları

11 Eylül saldırılarını hatırlayamayacak kadar küçüktüler ya da sonraki yıllarda doğdular, ancak hepsi bu akibeti yaşayan New York’ta büyüdü. Peki 11 Eylül, New York’un genç yetişkinleri ve gençleri için ne anlama geliyor?

11 Eylül 2001 sabahı New York güne ikiz kulelere çarpan uçakların yol açtığı dehşetle başladığında, tüm dünya buraya kilitlendi.

Dünyanın dört bir yanında bu olayları binlerce kilometre uzaktan izleyenler olayın şokunu yaşarken, New York’ta yaşayanlar için duyguları ifade etmeye kelimeler yetmedi.

Aradan tam 20 yıl geçti. Acılar hafiflese de, saldırının izleri hiç silinmedi.

Noah Rodriguez o zaman sadece 2 yaşındaydı. 11 Eylül'ü dünyanın durduğu, herkesin ikiz kulelerin yanışını izlediği gün olarak düşünüyor.

Rodriguez, "Bu önemliydi çünkü bir tür boyun eğiş vardı ve bunun da kolay unutulacağını sanmıyorum" diyor.

Ancak siyasi karışıklıklarla geçen son dört yılı ve şimdi de Corona pandemisini yaşayan bu tıp öğrencisi, saldırıların birçok felaket olayından sadece biri olduğunu söylüyor: "11 Eylül, yaşadığımız tüm talihsizlikler arasında yalnızca biriydi."

Dünya Ticaret Merkezi'ne yapılan saldırılar kuşkusuz New York'u değiştirdi, ancak 20’nci yıldönümünde 11 Eylül'de çocuk olan ya da sonra doğanlar birbiriyle çelişen duygulara sahip.

Sarah Malik, "Bence çoğu çocuk, kavramsal olarak ne olduğunu ve bunun bir trajedi olduğunu anlıyor. Ancak bu, olayı yaşamakla aynı değil" diyor.

16 yaşındaki New Yorklu Sarah Malik için 11 Eylül, ikiz kulelerin yakınında çalışan babası tarafından kendisine anlatılan dolaylı bir deneyim. Bu kopukluk yaygın.

Joan Mastropaolo da bunu, "Birçoğunun bilmediğini düşünüyorum. Mesele bilmeleri de değil, umursamıyorlar" sözleriyle anlatıyor.

11 Eylül'ü Anma Müzesi'nden Joan Mastropaolo, gençlerin, yaşananların ciddiyetini ancak hayatta kalanların anılarını dinledikten sonra anladığını belirtiyor.

Mastropaolo, "Onlara ne gördüğümü, ne yaşadığımı ve hatta burnuma nasıl bir koku geldiğini söylüyorum" diyor.

17 yaşındaki Silvana Davi için o günün kişisel bir anlamı var. Uçaklar çarptığında annesinin ikiz kulelerde olması gerekiyordu.

"Annem gitmiş olsaydı burada olmazdım" diyor.

Birçok kişinin anne-babasını kaybettiği bir New York banliyösünde büyüyen biri olarak bu saldırı, onun hayatının temeli oldu. Yakınlarda tarih dersi için bununla ilgili bir makale yazdı.

"Asla unutulmaması gerektiğini ve gelen yeni nesillerin bunu öğrenmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü bu bizim tarihimizin bir parçası" diyor.

Davi, ayrıca 11 Eylül ile ilgili bir hayır kurumu için para topluyor.

Genç kızın bir de dileği var: "Umarım bu diğer insanların gözlerini - hayatlarının bir saniyede uçup gidebileceğini görmek için - açar ve sahip olduğunuz her anın değerini gerçekten anlarsınız."

ABD, saldırının 20’nci yıldönümünü anarken, gelecek nesiller 11 Eylül'ün onlar için ne anlama geldiğini kendileri belirleyecek.

Rodriguez, "Amerika birçok açıdan süratle ilerliyor. İnsanların bu muazzam düzende buna neden bu kadar odaklandığını anlamıyorum" diyor.

O günün çocukları bugünün gençleri için 11 Eylül saldırıları geçmişte kalsa da, ulusal güvenlik konusunda değişen uygulamalar, arttırılan önlemler, getirilen kısıtlamalarla Amerika için bir dönüm noktası olduğu kesin. Üstelik bu değişim yalnızca New York’la sınırlı kalmadı. 11 Eylül sonrası tüm Amerika’da yakından hissedildi, hala da hissediliyor.

