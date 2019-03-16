New Yorklu Müslümanlar'dan Yeni Zelanda'ya Dayanışma Mesajı

MAS'a bağlı Sheepshead Bay camisinde kılınan cuma namazında da polisin güvenlik önlemleri aldığı gözlendi. Namazın ardından VOA Türkçe'ye konuşan İmam Dr. Hamud Al-Silwi, ''Bu çok kötü bir saldırı. Bir insan nasıl diğer insan kardeşlerine böyle kıyabilir?'' dedi.

Amerika'daki Müslüman derneklerinin çatı kuruluşlarından Müslüman Amerikan Cemiyeti'nden (MAS) yapılan açıklamada islamofobik mesajlar ve Müslümanlara yönelik nefret söylemlerinin bu tür trajik saldırıların nedeni olduğu bildirildi.

“Saldırıların temelinde nefret söylemi ve medyadaki kötü propaganda var''

Müslümanların dikkatli olması ve güvenlik güçleri ile diyalog içinde olması gerektiğini anlatan Al-Silwi, ''Zor zamanlarda özellikle mescidlerde daha dikkatli olmak ve güvenlik önlemlerini artırmak gerekiyor. Ayrıca Müslümanların aktif olması da gerekiyor. Etkinliklere ve topluma katılarak İslamın güzelliklerini göstermek ve başkalarının husumetlerinden emin olmak gerekli” diye konuştu.

Saldırıların nefret suçu olduğunu vurgulayan Al-Silwi, ''Müslümanlara yönelik saldırıların temelinde bazı insanların nefreti ve medyada Müslümanlara ve İslama yönelik kötü propaganda yatıyor. Dünyada 1,6 milyar Müslüman yaşıyor. Her toplum ve dinin mensupları arasında iyi insanlar da kötü insanlar da var. Özellikle sorumlu mevkide bulunan idarecilerin söylemleri ve medyanın İslam ve Müslümanlara yönelik olumsuz tutumu İslamofobi ve Müslümanlara karşı nefreti artırıyor” dedi.

Yeni Zelanda'daki Müslümanlara destek mesajı da veren İmam Al-Silwi, ''Yeni Zelanda devleti ve toplumuyla dayanışma içinde olsunlar. Müslüman olan olmayan tüm halkın iyiliği için çaba harcasınlar ve kendilerini izole etmesinler. Bir sorunla karşılaşırlarsa diğerleriyle paylaşsınlar. Bu acı karşısında da Allah'a dua ve ibadetle yönelsinler, birlik içinde hareket ederek kardeşlerine destek olsunlar. İnşallah en kısa zamanda bu acıyı atlatırlar” temennisinde bulundu.

