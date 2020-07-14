New Yorklular İkinci Dalganın Gelmesinden Korkuyor

ABD'de Corona virüsü salgınının ilk zamanlarında merkezi konumunda bulunan New York kentinde son 24 saatte virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Ancak New Yorklular ülkenin bir çok yerinde vakalar yeniden hızla artarken, New York'a da ikinci dalganın gelmesinden endişe ediyor.
Kentte en son 13 Mart'ta Corona virüsüne bağlı herhangi bir ölüm kayda geçmemişti. Beş ayrı bölgesi bulunan New York kentinde o tarihten bu yana ilk kez bu bölgelerin hiçbirinden can kaybı haberi gelmedi.
New York kentinde şimdiye kadar 224 bin vaka saptanmış, çoğunluğu dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde olmak üzere 22 bin 755 kişi yaşamını yitirmişti.
Kentte, Corona virüsü ölümlerinin azalarak sıfıra inmesi sevindirici olarak değerlendirilse de New Yorklular'ın büyük bir bölümü ikinci bir Corona virüsü dalgasının geleceği görüşünde.
Siena Üniversitesi tarafından yapılan son ankete göre, New Yorklular'ın yüzde 62’si, ilkinden çok daha kötü sonuçlar yaratacak ikinci bir dalganın gelme endişesini taşıyor.
''Sonbaharda ikinci dalga gelebilir''
Ankette New Yorklular'ın sadece yüzde 27’sinin Corona virüsü salgınının en kötü kısmının sona erdiği görüşünde olduğu kaydedildi.
Ankete katılanların yüzde 82’si sonbaharda yeni bir Corona virüsü dalgasının gelmesinden endişe ettiklerini belirtti.
Siena Üniversitesi anketinde 28 Haziran ile 8 Temmuz günleri arasında 400’den fazla New Yorklu'yla görüştü. Ankete katılanların yüzde 78’i, tanıdıkları veya akrabalarının salgın hastalıktan etkilendiğini söyledi.
New York eyaleti genelindeyse son 24 saatte 51 bin 687 test uygulandı. 557 pozitif vaka saptandı. Hastanede tedavi görenlerin sayısı 792’ye düştü. Eyalet genelinde son 24 saatte salgın hastalığa bağlı 10 can kaybının yaşandığı açıklandı.
Vali Cuomo: “Çocuklarımızı kobay olarak kullanmayacağız”
New York Valisi Andrew Cuomo, Başkan Donald Trump’ı sağlık kararlarını hiçe saymakla eleştirdi. Vali Cuomo, ''Eğer sağlık yetkililerinin açıklamalarına inanmıyorsanız onları kovarsınız'' dedi. Trump son dönemde ülkenin önde gelen bazı sağlık uzmanlarını salgınla ilgili açıklamalarından dolayı eleştiriyor.
Vali Cuomo, okulların yeniden açılması konusundaki yol haritasıyla ilgili yaptığı açıklamada da Trump’ı okulların açılması için baskı yapmakla suçladı. Vali Cuomo, uygulanacak testler sonucunda ancak vaka oranının düşmesi halinde okulları yeniden açma kararı alacaklarını belirterek, ''Çocuklarımızı kobay olarak kullanmayacağız” dedi.
Vali Cuomo ayrıca, salgın hastalığın yoğun olduğu diğer eyaletlerden New York’a gelecekler için, kişisel karantinada olacakları yerle ilgili iletişim bilgisi verme zorunluluğu getirdiğini belirtti. Cuomo, gerekli bilgileri vermeyenlere 2.000 dolar para cezası uygulayacaklarını söyledi.