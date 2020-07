New Yorklular İkinci Dalganın Gelmesinden Korkuyor

ABD'de Corona virüsü salgınının ilk zamanlarında merkezi konumunda bulunan New York kentinde son 24 saatte virüse bağlı can kaybı yaşanmadı. Ancak New Yorklular ülkenin bir çok yerinde vakalar yeniden hızla artarken, New York'a da ikinci dalganın gelmesinden endişe ediyor.

Kentte en son 13 Mart'ta Corona virüsüne bağlı herhangi bir ölüm kayda geçmemişti. Beş ayrı bölgesi bulunan New York kentinde o tarihten bu yana ilk kez bu bölgelerin hiçbirinden can kaybı haberi gelmedi.

New York kentinde şimdiye kadar 224 bin vaka saptanmış, çoğunluğu dar gelirlilerin yaşadığı semtlerde olmak üzere 22 bin 755 kişi yaşamını yitirmişti.

Kentte, Corona virüsü ölümlerinin azalarak sıfıra inmesi sevindirici olarak değerlendirilse de New Yorklular'ın büyük bir bölümü ikinci bir Corona virüsü dalgasının geleceği görüşünde.

Siena Üniversitesi tarafından yapılan son ankete göre, New Yorklular'ın yüzde 62’si, ilkinden çok daha kötü sonuçlar yaratacak ikinci bir dalganın gelme endişesini taşıyor.

''Sonbaharda ikinci dalga gelebilir''