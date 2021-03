New Yorklular İşyerlerine Geri Dönüyor

Yaklaşık bir yıldan beri evlerinden çalışan New Yorklular işyerlerine geri dönmeye başladı. Hem özel sektör hem de kamuda çalışan New Yorklular’ın işyerlerine dönüş sürecinin önümüzdeki aylardan itibaren daha da artacağı kaydedildi.

New York’ta çalışanların yarısı Eylül ayında işyerlerine geri dönmüş olacak

The Partnership for New York City adlı sivil toplum kuruluşunun, New Yorklular’ın Corona virüsü salgını sonrasında yeniden işyerlerine dönmesiyle ilgili yaptığı son araştırmaya göre, kentte hala bir milyon kişi evlerinden çalışıyor.

Araştırmaya göre, evlerinden çalışan New Yorklular’ın en az yarısının Eylül ayından itibaren işyerlerine geri dönecekleri belirtiliyor. Araştırmada, New York’ta çalışanların yaklaşık yüzde 10’unun Mart ayında iş yerlerine geri döndükleri belirtiliyor. Araştırmada, New York’ta çalışanlarını yüzde 14’ünün Temmuz ayında, yüzde 48’inin de Eylül ayından itibaren işyerlerine geri dönecekleri belirtiliyor.

“Salgın sonrasında New York’u eskisinden çok daha iyi bir duruma getireceğiz”

New York Valisi Andrew Cuomo, New York’u hayata geri döndürmek için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, “Salgın hastalık sonrasında New York’u eski halinden çok daha iyi bir duruma getireceğiz” dedi.