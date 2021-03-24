New Yorklular İşyerlerine Geri Dönüyor

Son bir yılda salgın hastalık nedeniyle yaklaşık 50 bin kişinin yaşamını yitirdiği New York’ta alınan tedbirler, kısıtlamalar ve yoğun aşı kampanyasının olumlu sonuçları yavaş yavaş etkisini gösteriyor.
Yaklaşık bir yıldan beri evlerinden çalışan New Yorklular işyerlerine geri dönmeye başladı. Hem özel sektör hem de kamuda çalışan New Yorklular’ın işyerlerine dönüş sürecinin önümüzdeki aylardan itibaren daha da artacağı kaydedildi.
New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, bir yılı aşkın bir süredir evlerinden hizmet eden kamu çalışanlarının Mayıs ayından itibaren işyerlerine geri dönmeye başlayacağını söyledi. Belediye Başkanı de Blasio, “Bir yıldır evden çalışan yaklaşık 80 bin kamu çalışanı 3 Mayıs tarihinden itibaren ofislerine geri dönecek” dedi.
Kamu çalışanlarının işyerlerine geri dönmesi sonrasında ofislerde salgınla ilgili her türlü yeni düzenlemenin yapılacağını kaydeden de Blasio, “Çalışanların ofislerine geri dönmesinin ardından ofislerde salgına karşı çok sıkı güvenlik önlemleri alacağız. Havalandırma sistemlerini yeniden düzenleyeceğiz. Ofislerdeki çalışma alanlarında sosyal mesafenin korunmasına yönelik çeşitli tedbirler alacağız. Çalışanların maske kullanması zorunlu olacak” dedi.
New York’ta çalışanların yarısı Eylül ayında işyerlerine geri dönmüş olacak
The Partnership for New York City adlı sivil toplum kuruluşunun, New Yorklular’ın Corona virüsü salgını sonrasında yeniden işyerlerine dönmesiyle ilgili yaptığı son araştırmaya göre, kentte hala bir milyon kişi evlerinden çalışıyor.
Araştırmaya göre, evlerinden çalışan New Yorklular’ın en az yarısının Eylül ayından itibaren işyerlerine geri dönecekleri belirtiliyor. Araştırmada, New York’ta çalışanların yaklaşık yüzde 10’unun Mart ayında iş yerlerine geri döndükleri belirtiliyor. Araştırmada, New York’ta çalışanlarını yüzde 14’ünün Temmuz ayında, yüzde 48’inin de Eylül ayından itibaren işyerlerine geri dönecekleri belirtiliyor.
“Salgın sonrasında New York’u eskisinden çok daha iyi bir duruma getireceğiz”
New York Valisi Andrew Cuomo, New York’u hayata geri döndürmek için her türlü çabayı göstereceklerini belirterek, “Salgın hastalık sonrasında New York’u eski halinden çok daha iyi bir duruma getireceğiz” dedi.
Vali Cuomo, New York’u eski halinden daha iyi bir duruma getirmek için hem fiziki, hem sosyal hem de ekonomik alanlarda yoğun bir çalışma içine gireceklerini belirterek, ‘‘New York’u yeniden inşa edeceğiz” dedi. Vali Cuomo, şu anda önceliklerinin New York’un yeniden açılması, yaraların sarılması, yeniden inşası ve insanların yeniden bir araya gelmesi olduğunu kaydetti.
“Şimdiye kadar yaşadığımız felaketlerden hep daha güçlü çıktık’’
Vali Cuomo, New York kentinin 11 Eylül terör saldırısı, Sandy Kasırgası gibi felaketlerin ardında yeniden toparlandığını belirterek, “Şimdiye kadar diğer yaşadığımız felaketler sonrasında, New York’u yeniden hayata hep daha güçlü olarak döndürdük. Corona virüsü salgını sonrasında da New York’u önceki halinden çok daha iyi bir duruma getireceğiz” diye konuştu.
8 milyon doz aşı yapıldı
New York Valisi Cuomo, şimdiye kadar eyalet genelinde toplamda 8 milyon 29 bin 749 doz aşı yapıldığını, 5 milyon 373 bin 954 kişiye ilk doz, 2 milyon 830 bin 176 kişiye de her iki dozun uygulandığını söyledi.
Salgınla mücadelede aşının önemine dikkat çeken Vali Cuomo, New Yorklular’ın aşılanmasının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarında da süreceğini kaydetti.
New York’ta önceki günden itibaren 50 yaş üstündeki New Yorklular’a da aşı yapılmaya başlandı. Kentte çok sayıda yeni toplu aşı merkezi daha açıldı. Eczaneler de belirlenen kriterleri karşılayan New York sakinlerine aşı yapmaya başladı.