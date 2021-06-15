New Yorklular Ofislerine Dönmeye Başlıyor

ABD’de Corona virüsü pandemisinden en kötü etkilenen kent olan New York’ta şirketler aşılama kampanyasının hızla ilerlemesi ve vaka sayılarının azalması sayesinde evden çalışmaya yavaş yavaş son veriyor. Ofise dönüş metroyu kullanmaya ilgiyi de arttırıyor.

Mayıs ayının başında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ekonomik faaliyetleri desteklemek ve kentte trafiği arttırmak amacıyla memurların ofislere dönmelerine karar vermişti. Mayıs ayının ortasında ise devlet çalışanlarına özel sektör eklendi. Önce ABD’nin en büyük yatırım bankalarından birisi olan JP Morgan, sonra da sektörün diğer önemli şirketi Goldman Sachs Haziran ayında ofise dönüşe başlayacaklarını açıklayarak, evden çalışmayı yavaş yavaş sona erdireceklerini bildirdi.

Goldman Sachs 14 Mayıs'ta çalışanlarına gönderdiği e-postada ABD’deki çalışanlarına 14 Haziran'da, İngiltere'deki çalışanlarınaysa 21 Haziran'da ofise dönüşe hazır olmaları gerektiğini bildirmişti. Pazartesi sabahı Goldman Sachs’ın New York ofisinde çalışan yaklaşık 20 bin kişi masalarına geri dondu. JP Morgan ise Haziran ayı itibariyle tüm ofisleri açacağını ve çalışanların artık evden çalışmayacağını bildirdi. Wells Fargo, Bank of America ve Citibank in de aynı yolu izlemesi bekleniyor.