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New Yorklular Ofislerine Dönmeye Başlıyor

15.06.2021 01:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ABD’de Corona virüsü pandemisinden en kötü etkilenen kent olan New York’ta şirketler aşılama kampanyasının hızla ilerlemesi ve vaka sayılarının azalması sayesinde evden çalışmaya yavaş yavaş son veriyor. Ofise dönüş metroyu kullanmaya ilgiyi de arttırıyor

New Yorklular Ofislerine Dönmeye Başlıyor

ABD’de Corona virüsü pandemisinden en kötü etkilenen kent olan New York’ta şirketler aşılama kampanyasının hızla ilerlemesi ve vaka sayılarının azalması sayesinde evden çalışmaya yavaş yavaş son veriyor. Ofise dönüş metroyu kullanmaya ilgiyi de arttırıyor.

Mayıs ayının başında New York Belediye Başkanı Bill de Blasio ekonomik faaliyetleri desteklemek ve kentte trafiği arttırmak amacıyla memurların ofislere dönmelerine karar vermişti. Mayıs ayının ortasında ise devlet çalışanlarına özel sektör eklendi. Önce ABD’nin en büyük yatırım bankalarından birisi olan JP Morgan, sonra da sektörün diğer önemli şirketi Goldman Sachs Haziran ayında ofise dönüşe başlayacaklarını açıklayarak, evden çalışmayı yavaş yavaş sona erdireceklerini bildirdi.

Goldman Sachs 14 Mayıs'ta çalışanlarına gönderdiği e-postada ABD’deki çalışanlarına 14 Haziran'da, İngiltere'deki çalışanlarınaysa 21 Haziran'da ofise dönüşe hazır olmaları gerektiğini bildirmişti. Pazartesi sabahı Goldman Sachs’ın New York ofisinde çalışan yaklaşık 20 bin kişi masalarına geri dondu. JP Morgan ise Haziran ayı itibariyle tüm ofisleri açacağını ve çalışanların artık evden çalışmayacağını bildirdi. Wells Fargo, Bank of America ve Citibank in de aynı yolu izlemesi bekleniyor.

Bankaların ofislere dönmesiyle New York pandemi öncesindeki yoğunluğuna geri dönebilir. Binlerce çalışanın ofislere geri dönmesi New York Metrosu’nun da tekrar eski kapasitesine dönmesine yardımcı olacak. New York Toplu Taşıma Kurumu (MTA) yetkilileri Mayıs ayından bu yana metroyu kullananların sayısında çok yüksek bir artış görüldüğünü açıkladı. Yetkililerin verdiği bilgilere göre 9 Haziran'da biten haftada metro kullanımı rekor kırdı. 2,5 milyon New Yorklu'nun metroyu kullandığı belirtildi. Bir önceki hafta bu rakam 2,3 milyondu.

Bu veriler, işe dönenlerin sayısı arttıkça metro kullanımının da arttığını gösteriyor. Pandemi öncesinde günde 5,5 milyon New Yorklu her gün metroyu kullanırken pandemi döneminde bu rakam günde 300 bine düşmüştü.

New York metrosunun işlek istasyonları ise 19 Haziran'a kadar aşı merkezleri olarak da kullanılmaya devam edecek. Kentteki en büyük iki istasyon Grand Central ve Penn Station'da günde yaklaşık 17 bin kişinin Corona virüsü aşısı olduğu belirtildi.

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