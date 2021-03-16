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New Yorklular Vali Cuomo’nun İstifasını İstemiyor

16.03.2021 15:36 | Son Güncelleme:
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New Yorklular Vali Cuomo’nun İstifasını İstemiyor

Siena Üniversitesi anketinin sonucuna göre, New Yorklular’ın sadece yüzde 35’i Vali Cuomo’nun istifa etmesi gerektiğini söylüyor

Yedi ayrı kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma ve istifa çağrılarınla ilgili tartışmalar sürüyor.

Birçok Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi, Senatör ve New York Eyalet Meclisi Üyesi de Vali Cuomo’nun istifasını istemişti. Siena Üniversitesi, New Yorklular’a valileri için ne düşündüklerini sordu.

Siena Üniversitesi’nin, New York eyaletine kayıtlı 805 seçmenle yüz yüze yaptığı anketin sonucuna göre, New Yorklular’ın sadece yüzde 35’i Vali Cuomo’nun istifa etmesi gerektiğini düşündüğü açıklandı. Ankete katılanların yüzde 50'si istifa etmesi gerekmediğini söylerken yüzde 15’i de kararsız.

12 gün önce yayınlanan Quinnipiac anketinde de benzeri sonuçlar çıkmıştı. Quinnipiac anketinde, New Yorklu seçmenlerin yüzde 40’ı Vali Cuomo’nun istifa etmesi, yüzde 55’i de istifa etmemesi gerektiğini söylemişti.

Son yapılan Siena Üniversitesi anketine göre, New Yorklu seçmenlerin üçte birinden biraz fazlası, yüzde 35’lik bir oranı valinin cinsel tacizde bulunduğuna inandığını söylerken, yüzde 24'ü ise valinin cinsel tacizde bulunmadığına inandığını söyledi.

Ankete göre çok sayıda seçmenin kararsız olduğu ortaya çıktı. Seçmenlerin yüzde 41’i Vali Cuomo'nun cinsel tacizden suçlu olup-olmadığından tam olarak emin olmadıklarını söyledi.

Ankete katılan New Yorklu seçmenlerin yüzde 57'si, Cuomo'nun hakkındaki cinsel taciz iddialarını ele alma şekli ve savunmasından memnun olduklarını söylerken, yüzde 32'si ise memnun olmadıklarını söyledi.

New Yorklu seçmenlerin yüzde 50’ye yakın bir bölümü cinsel taciz iddiaları sonrasında Cuomo’nun valilik görevini etkili bir şekilde yapmaya devam edebileceğine inandığını söylerken, yüzde 34'ü yapamayacağını söyledi.

Ankete katılan seçmenlerin yüzde 60'ı, Vali Cuomo’nun Corona virüsü salgınına karşı verdiği mücadele ve çalışmalarını onayladıklarını, valinin ekonomiyi yeniden açtığını ve aşı çalışmalarını iyi yürüttüğünü belirtti. Ankete katılanlar Vali Cuomo’nun, huzurevindeki ölümlerle ilgili verileri kaydetme şeklini ise onaylamadıklarını söyledi.

New Yorklu seçmenlere Vali Cuomo’nun üçüncü dönem için yeniden adaylığını koyması halinde oy verip-veremeyecekleri soruldu. Seçmenlerin, sadece yüzde 34'ü yeniden aday olması halinde Vali Cuomo’yu destekleyeceğini söylerken, yüzde 52’si başka birini tercih edeceğini söyledi.

Ankete katılan siyah seçmenlerin yüzde 69'u Vali Cuomo’nun hemen istifa etmemesi gerektiğini, yüzde 59'u da valiyi yeniden seçeceklerini ve yüzde 40'ı da valinin herhangi bir kadına cinsel tacizde bulunmadığını düşündüklerini söyledi.

Siena Üniversitesi’nin Mart ayının ikinci haftasında yaptığı anketin sonuçlarına göre, New Yorkluları’n yüzde 43’ü validen memnun olduğunu, yüzde 45’i de memnun olmadığını söyledi.

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