New Yorklular Vali Cuomo’nun İstifasını İstemiyor

Yedi ayrı kadın tarafından cinsel tacizle suçlanan New York Valisi Andrew Cuomo hakkındaki iddialar nedeniyle başlatılan soruşturma ve istifa çağrılarınla ilgili tartışmalar sürüyor.

Birçok Demokrat Partili Temsilciler Meclisi Üyesi, Senatör ve New York Eyalet Meclisi Üyesi de Vali Cuomo’nun istifasını istemişti. Siena Üniversitesi, New Yorklular’a valileri için ne düşündüklerini sordu.

Siena Üniversitesi’nin, New York eyaletine kayıtlı 805 seçmenle yüz yüze yaptığı anketin sonucuna göre, New Yorklular’ın sadece yüzde 35’i Vali Cuomo’nun istifa etmesi gerektiğini düşündüğü açıklandı. Ankete katılanların yüzde 50'si istifa etmesi gerekmediğini söylerken yüzde 15’i de kararsız.

12 gün önce yayınlanan Quinnipiac anketinde de benzeri sonuçlar çıkmıştı. Quinnipiac anketinde, New Yorklu seçmenlerin yüzde 40’ı Vali Cuomo’nun istifa etmesi, yüzde 55’i de istifa etmemesi gerektiğini söylemişti.

Son yapılan Siena Üniversitesi anketine göre, New Yorklu seçmenlerin üçte birinden biraz fazlası, yüzde 35’lik bir oranı valinin cinsel tacizde bulunduğuna inandığını söylerken, yüzde 24'ü ise valinin cinsel tacizde bulunmadığına inandığını söyledi.