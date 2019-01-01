HABER

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.01.2019 23:34 | Son Güncelleme

New Yorklular yeni yılı okyanusa girerek karşıladı

ABD'nin New York kentinde 100 yılı aşkın süredir devam eden yeni yıl geleneğini yerine getirmek isteyen yüzlerce kişi, Coney Adası'nda Atlantik Okyanusu'na girdi.

Brooklyn'in Coney Adası bölgesindeki Polar Bear Club'ın düzenlediği organizasyonda, aralarında Noel Baba kıyafetlilerin de bulunduğu yüzlerce kişi, yeni yılı Atlantik Okyanusu'na girerek karşıladı.

Katılımcılar, etkinlik öncesi toplandıkları plaj girişinde kutup ayısı kostümlü kişiler ve davullar eşliğinde dans ederek, fotoğraf çektirdi. Etkinlik saatinin gelmesiyle plajdaki yüzlerce kişi çığlık çığlığa okyanusa koştu.

Bölgede hava sıcaklığı önceki yılların aksine mevsim normallerinin üzerinde seyretti. Geçmişteki etkinliklerde eksi derecelerdeki havada denize girilmesine karşın, bu yıl hava sıcaklığı 13 santigrat derece olarak ölçüldü.

Etkinlik süresince polis denizde ve karada güvenlik önlemi aldı. Olası boğulma tehlikesine karşı cankurtaran ve ilk yardım ekipleri hazır bekledi.

- Etkinlik çerçevesinde 55 bin dolar bağış toplandı

Katılımcılardan her yıl farklı kategoride bağış toplanan etkinlikte, bu yıl adada daha temiz çevre oluşturulması ve çevre sakinlerinin yaşam kalitesinin artırılması için kampanya başlatıldı.

Yaklaşık bin 500 kişinin bağış yaptığı etkinlikte 80 bin dolarlık hedef bağışın, yaklaşık 55 bin dolarlık kısmı toplandı.

PARTNERKiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!Kiloları yüzünden hüngür hüngür ağlamıştı şimdi iğne ipliğe döndü!
Kaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındıKaçak kazı yaptıkları iddiasıyla 5 kişi gözaltına alındı
Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Atlantik okyanusu yeni yıl

En Çok Okunan Haberler

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

Acun'un tarafını seçti, dostluk bitti!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

SON DAKİKA! Usta oyuncu yaşamını yitirdi!

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

AK Parti'de Mustafa Tuna sesleri

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Taksim'de taciz girişimi böyle engellendi

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

Erdoğan AK Parti'nin Ankara adaylarını açıkladı

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

'Yeni yıl olmaz olaydı, rezil olduk böyle yeni yıl mı olur'

İlginizi Çekebilir

İlk buluşmada ne giymeli?

İlk buluşmada ne giymeli?

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Meteoroloji uyardı! İstanbul'a yoğun kar yağışı geliyor

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

İşte büyük ikramiyeyi kazanan numaralar

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Org. Metin Temel'in atamasıyla ilgili çok konuşulacak iddia

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Meteoroloji'den yurt geneline son dakika uyarısı

Meteoroloji'den yurt geneline uyarı!

Bahçeli'ye doğum gününde kurt kafası hediyesi!

Bahçeli'ye doğum günü hediyesi: Kurt kafası!

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Hakkari-Şırnak yolu çığ düşmesi sonucu kapandı

Uludağ'da yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Yoğunluk devam ediyor! Uzun kuyruklar oluştu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle: AYM’ye ‘ihlal’ başvurusu

Demirtaş’ın avukatlarından yeni hamle

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

Iğdır'da sınır karakoluna roketli saldırı: 1 asker yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.