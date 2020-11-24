New Yorklular’a Şükran Günü Uyarısı

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde Şükran Günü’nden itibaren başlayan 37 günlük tatil sezonunda Corona virüsü vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Vali Cuomo, New Yorklular’a Şükran Günü’nde sadece ev halkıyla bir araya gelmeleri, geleneksel Şükran Günü yemeğinde de evde on kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi çağrısı yaptı.
Vali Cuomo, ülke genelinde de Şükran Günü’nden itibaren başlayacak tatil sezonunda Corona virüsü vakalarının artabileceğini belirterek Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) de tüm Amerikalılar’a Şükran Günü’nü sadece aile arasında kutlama çağrısında bulunduğunu hatırlattı.
New York Valisi Cuomo, 37 günlük tatil sezonunda ellerindeki çeşitli senaryolara göre vaka sayısında yüzde yirmi artış olabileceğini belirtti; bu olası artışla eyaletin bazı bölgelerinde ulaşılabilecek vaka sayılarını grafiklerle anlattı.
“New York’ta pozitif test oranı yüzde 12’ye çıkabilir”
Vali Cuomo, son üç haftada eyalet genelindeki Corona virüsü vaka sayısının yüzde 128 arttığını belirterek, “Çok dikkatli olmalıyız. Şükran Günü'nden yeni yıla kadar uzanan 37 günlük tatil sezonunda, şu andaki vaka oranının yalnızca yüzde yirmisi kadar artış olması, eyalet genelinde Ocak ayı başlarında pozitif test oranının yüzde 12’ye çıkmasına neden olacak. Bugün pozitif test oranımız yüzde 2,9. Yüzde 12’lik bir pozitif test oranıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da çok büyük bir sorun" dedi.
Cuomo, New York kentinin Staten Island bölgesinde hızla artan vaka sayısının tehlike yarattığını belirterek, “Staten Island’da artan vaka sayıları nedeniyle bu bölgeyi ‘kırmızı alan’ olarak ilan edebiliriz. Bölgedeki vakalara acil müdahale için bir hastanenin tamamı Corona virüsü vakaları için ayrılacak” dedi.
Vali Cuomo, dün eyalet genelinde 164 bin 761 test yapıldığını, 4 bin 881 kişinin testinin pozitif çıktığını, 2 bin 856 kişinin hastanede olduğunu belirterek, ‘‘Dün salgın hastalık nedeniyle 49 kişi yaşamını yitirdi” dedi.
Binlerce kişini katıldığı düğün törenine 15 bin dolar ceza
New York’ta Ortodoks Yahudiler’in yoğun yaşadığı Brooklyn’inWilliamsburg semtinde 8 Kasım’da yapılan bir düğünde salgın hastalığın yok sayılarak binlerce kişinin bir araya gelmesi sonrasında ise organizasyonu düzenleyenlere 15 bin dolar ceza kesilebileceği belirtildi. Düğünde sosyal mesafe kuralına uymayan, maske takmayan katılımcılar New York Belediye Başkanı Bill de Blasio’yu kızdırdı. De Blasio “Bu son derece sorumsuz bir davranış. Kabullenecek bir durum değil” diye konuştu. 15 bin dolarlık para cezasının da işaretini veren de Blasio, ‘‘Sanırım bu para cezası insanların dikkatini çeker” dedi.