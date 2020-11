New Yorklular’a Şükran Günü Uyarısı

New York Valisi Andrew Cuomo, eyalet genelinde Şükran Günü’nden itibaren başlayan 37 günlük tatil sezonunda Corona virüsü vakalarının artabileceği uyarısında bulundu. Vali Cuomo, New Yorklular’a Şükran Günü’nde sadece ev halkıyla bir araya gelmeleri, geleneksel Şükran Günü yemeğinde de evde on kişiden fazla kişinin bir araya gelmemesi çağrısı yaptı.

Vali Cuomo, ülke genelinde de Şükran Günü’nden itibaren başlayacak tatil sezonunda Corona virüsü vakalarının artabileceğini belirterek Hastalıkları Kontrol ve Önleme Merkezleri’nin (CDC) de tüm Amerikalılar’a Şükran Günü’nü sadece aile arasında kutlama çağrısında bulunduğunu hatırlattı.

New York Valisi Cuomo, 37 günlük tatil sezonunda ellerindeki çeşitli senaryolara göre vaka sayısında yüzde yirmi artış olabileceğini belirtti; bu olası artışla eyaletin bazı bölgelerinde ulaşılabilecek vaka sayılarını grafiklerle anlattı.

“New York’ta pozitif test oranı yüzde 12’ye çıkabilir”

Vali Cuomo, son üç haftada eyalet genelindeki Corona virüsü vaka sayısının yüzde 128 arttığını belirterek, “Çok dikkatli olmalıyız. Şükran Günü'nden yeni yıla kadar uzanan 37 günlük tatil sezonunda, şu andaki vaka oranının yalnızca yüzde yirmisi kadar artış olması, eyalet genelinde Ocak ayı başlarında pozitif test oranının yüzde 12’ye çıkmasına neden olacak. Bugün pozitif test oranımız yüzde 2,9. Yüzde 12’lik bir pozitif test oranıyla karşı karşıya kalabiliriz. Bu da çok büyük bir sorun" dedi.