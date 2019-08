New Yorklular'dan Milyarder Steve Ross'a Tepki

Manhattan’ın batısında bir zamanlar otobüs durağı olarak 28 hektarlık alana inşa edilen ve New York’un en pahalı mahallesi olarak geçen Hudson Yards’ın arkasındaki isim Steve Ross, Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçim kampanyası için New York’a bir saat uzaklıktaki lüks tatil beldesi Hamptons’taki malikanesinde düzenlediği balo yüzünden sert tepkiler alıyor.

New York’un en başarılı müteahhitlerinden olan Ross, sadece Hudson Yards’ın değil, Equinox ve Soul Cycle isimli spor kulüplerinin de sahibi.

Başkan Trump için kişi başı 250 bin dolardan başlayan bağışla katılınabilen baloyu düzenlediği ortaya çıktıktan sonra birçok ünlü isim, Steve Ross’un sahip olduğu bu spor salonlarındaki üyeliklerine son verdiklerini sosyal medya üzerinden #cancelequinox isimli etiketle paylaşmaya başladı.

Sadece spor kulüpleri değil, Ross‘un New York’ta yatırım yaptığı restoranlara yapılan rezervasyonların da iptal edildiği açıklandı.

Steve Ros ‘un ortağı olduğu restoranlardan birisi geçtiğimiz yıl hükümet kapandığında federal çalışanlara her gün bedava yemek veren ünlü şef Jose Andres’in New York’taki restoranı Little Spain. Şef Jose Andres Twitter üzerinden Ross‘tan bu bağış yemeğini iptal etmesini istedi.