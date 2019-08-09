HABER

New Yorklular'dan Milyarder Steve Ross'a Tepki

09.08.2019 21:10 | Son Güncelleme

New York’un en pahalı mahallesi olarak geçen Hudson Yards’ın arkasındaki isim Steve Ross, Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçim kampanyası için New York’a bir saat uzaklıktaki lüks tatil beldesi Hamptons’taki malikanesinde düzenlediği balo yüzünden sert tepkiler alıyor

New Yorklular'dan Milyarder Steve Ross'a Tepki

Manhattan’ın batısında bir zamanlar otobüs durağı olarak 28 hektarlık alana inşa edilen ve New York’un en pahalı mahallesi olarak geçen Hudson Yards’ın arkasındaki isim Steve Ross, Başkan Donald Trump’ın 2020 başkanlık seçim kampanyası için New York’a bir saat uzaklıktaki lüks tatil beldesi Hamptons’taki malikanesinde düzenlediği balo yüzünden sert tepkiler alıyor.

New York’un en başarılı müteahhitlerinden olan Ross, sadece Hudson Yards’ın değil, Equinox ve Soul Cycle isimli spor kulüplerinin de sahibi.

Başkan Trump için kişi başı 250 bin dolardan başlayan bağışla katılınabilen baloyu düzenlediği ortaya çıktıktan sonra birçok ünlü isim, Steve Ross’un sahip olduğu bu spor salonlarındaki üyeliklerine son verdiklerini sosyal medya üzerinden #cancelequinox isimli etiketle paylaşmaya başladı.

Sadece spor kulüpleri değil, Ross‘un New York’ta yatırım yaptığı restoranlara yapılan rezervasyonların da iptal edildiği açıklandı.

Steve Ros ‘un ortağı olduğu restoranlardan birisi geçtiğimiz yıl hükümet kapandığında federal çalışanlara her gün bedava yemek veren ünlü şef Jose Andres’in New York’taki restoranı Little Spain. Şef Jose Andres Twitter üzerinden Ross‘tan bu bağış yemeğini iptal etmesini istedi.

Aynı zamanda Miami Dolphins Amerikan futbolu takımının da sahibi olan Ross’a takımdan da tepkiler büyüyor. Takımın yıldızlarından Kenny Stills, Ross’un düzenlediği bağış yemeğini sosyal medyada eleştirdikten sonra ölüm tehditleri almasına rağmen konuyla ilgili tavrını değiştirmeyerek dikkat çekiyor.

Ross, Hudson Yards projesi yüzünden de ciddi tepkiler almıştı. 25 milyar dolarlık projeye yatırım yapanlara, EB-5 tipi göçmenlik vizesi verilmesi protestolara sebep olmuştu. Bu vize Amerika’da yararlı yatırımlara ortak olan kişilere verilen bir vize, ancak Hudson Yards projesinden milyon dolarlık evler alanlara verilmesi, kiraların Hudson Yards gibi projeler yüzünden her geçen gün arttığı New York’ta yaşayanlar tarafından kolay kabul edilebilecek bir adım değil.

PARTNER Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi Güzelliği ile büyülüyor! İşte Fenerbahçe'nin yeni yengesi
Saldırılar Sonrası Walmart’tan Silahlara Değil Oyunlara KısıtlamaSaldırılar Sonrası Walmart’tan Silahlara Değil Oyunlara Kısıtlama
Malone: 'Silah Kontrolu Hassas ve Bölücü Bir Konu'Malone: 'Silah Kontrolu Hassas ve Bölücü Bir Konu'
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İşte yıl sonu dolar tahmini!

İşte yıl sonu dolar tahmini!

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Yok artık! Ayağını sallayan arkadaşını dövdü

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

Bakan Çavuşoğlu'ndan net mesaj: Müsaade etmeyeceğiz

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

İlk kez yayınladı! Dikkat çeken Atatürk detayı

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

4 partiden ABD'ye ortak çağrı!

İlginizi Çekebilir

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

D&R Ağustos fırsatında %50 ye varan indirimler sizi bekliyor!

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

F-35 programında flaş gelişme! Dönüyorlar

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

%70'e ek Sepette %30 indirim Ds'damat'ta sizleri bekliyor!

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

Pompeo'dan S-400 yaptırımı açıklaması

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

'İsrail ile imzalanan anlaşmalar askıya alındı'

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo'dan Türkiye açıklaması

ABD'den Türkiye açıklaması!

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Kurban Bayramı'nda eylem planlıyorlardı! Böyle yakalandılar

Son dakika: Nijerya'da kaçırılan 10 Türk mürettebat serbest bırakıldı

Nijerya'da kaçırılan 10 Türk serbest

Son dakika! ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

ABD'den Hürmüz Boğazı talebi

Eski Ekvador Devlet Başkanı Rafael Correa için tutuklama kararı

Eski Ekvador Devlet Başkanı Correa için tutuklama kararı

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

ABD Dışişleri Bakanlığı'ndan Türkiye açıklaması

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.