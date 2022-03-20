New Yorklular’dan Ukrayna’ya yardım çabası

Birleşmiş Milletler önümüzdeki dönemde 12 milyondan fazla Ukraynalı’nın ülke içinde, 4 milyon Ukraynalı’nın da ülke dışında desteğe ihtiyacı olacağını tahmin ediyor. Bu çerçevede bazı New Yorklular yardım çabalarını hızlandırmış durumda.

Gönüllü Daniela Matiko, “Sadece bu odayla başladı. Yapılan bağışlar ilk geldiğinde buraya koydum” diyor.

Daniela Matiko’nun dairesi gönüllülere açık. Bu proje Ukraynalılar için ihtiyaç malzemesi toplanmasıyla başladı.

Matiko, “Bunu yapmaya başladığımızda, arkadaşlarımız, annemin arkadaşları, arkadaşlarımın arkadaşlarının katılacağını düşündük, en fazla birkaç kutu olur dedik ama şu toplanan yardımlara bakın” diyor.

Şimdi dairesinin ilk katı depoya dönüşmüş durumda. Annesi Marina Matiko, sosyal medyadan insani yardım çağrısı yapan bir sağlık profesyoneli. Birçok kişi hızlı bir şekilde yardım için harekete geçmiş.

Anne Matiko, “Sadece Ukraynalılar değil, bize Ruslar, Belaruslular, Türkler, bütün uluslardan gönüllüler yardım ediyor. Kazanacağız çocuklar!” diyor.

Bir başka gönüllü Svetlana Dubno, “Oğlum da ayrıca bizim gruba katıldı ve Amazon’da ayrı bir istek listesi oluşturdu. Ve daha önce hiçbiri Ukrayna’da bulunmamış olan çok daha fazla gönüllü o şekilde bize katıldı” ifadelerini kullanıyor.

Malzemeler arasında gece görüş gözlükleri, jeneratörler, kanamayı durdurmak için boyunduruk ve sargı, özel botlar ve uyku tulumları var. Ukraynalı askerlerden neye en fazla ihtiyaçları olduğu konusunda bilgi almışlar.

Bazı New Yorklu gönüllüler Ukrayna’ya giderek bölgesel koruma birimlerine katılmak istiyor.

Rus göçmenler de gönüllüler arasında. Onlar için Ukrayna’daki savaş çok acı verici.

Igor Olshevskiy, “Ukrayna’dakilerle iletişim halindeyiz. Rusya’daki yakınlarını ikna etmeye çalışıyoruz. Maalesef, boşuna” diyor.

Amerikalı gönüllüler Rusya’nın devam eden işgalinin yardımları Ukrayna’ya ulaştırmayı zorlaştırması üzerine yeni yollar üzerinde çalışıyor.

Yardım malzemesi taşıyan uçaklar Amerika’dan Varşova’ya gidiyor, daha sonra oradan otobüs ve özel araçlarla Lviv’e ulaştırılıyor.

Gönüllü Pavel Chumak, “Bir yardım vakfı kurduk, ülkeyi savunanlar için insani yardım topluyor ve onları savaş bölgelerine yolluyoruz. Ayrıca doğumhanelere de yolluyoruz” diyor.

Kamuflaj ve bebek bezi, en çok ihtiyaç duyulaün yardım malzemeleri arasında. Köpek maması dolu çantalar duvara dizilmiş. Köpekler de cephede. Enkaz altındaklileri aramaya yardımcı oluyorlar.

Vladimir Fikhman, “Bir arkadaşım var, bana az önce bunu gönderdi. Birlikte çalıştığımız üniversite. Harkiv Ulusal Mühendislik ve Mimarlık. Şimdi beni arıyor” diyor.

Brooklyn’deki St. John Ortodoks Katedrali gönüllü merkezinin yanında ve gönüllülere yardımcı olmak için yer tahsis etti.

Gönüllüler acımasız bir işgal devam ederken yardıma ihtiyacı olanlar için çabalarının panzehir etkisinde olduğunu söylüyor.

