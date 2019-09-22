New Yorkluların BM Genel Kurulu Çilesi

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul üst düzey toplantıları yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık edeceği ‘İklim Değişikliği’ zirvesiyle başlayacak.
74’üncü Genel Kurul’un üst düzey toplantılarına BM’ye üye 193 ülkenin devlet, hükümet ve heyet başkanları katılacak. 74’üncü Genel Kurul’da 143 ülke ya devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde temsil edilecek.
BM Genel Kurulu nedeniyle kentte alınan olağanüstü güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkartıldı.
New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD), BM Genel Kurulu nedeniyle 17 Eylül’den 30 Eylül’e kadar kentte çok sayıda cadde ve sokağı belirli zamanlarda araç trafiğine kapatılacağını açıkladı.
BM’ye çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak
74’üncü Genel Kurul’da liderlerin konuşmalarını gerçekleştireceği ve çeşitli üst düzey toplantılara katılacağı günlerde ise BM binasının bulunduğu cadde ve bu caddeye çıkan bütün sokaklar hem yaya hem de araç trafiğine kapatılacak. Bölgeye sadece BM kartı olan kişiler yaya olarak girebilecek.
New York Emniyet Müdürlüğü’nden (NYPD) yapılan açıklamada, kentte liderlerin güvenliğinin sağlanması için diğer federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapılacağı, ayrıca görevli binlerce üniformalı polisin yanı sıra çok sayıda sivil polisin de görev yapacağı belirtildi.
Kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel terör tehditlerine cevap vermeye hazır özel güvenlik birimlerinin kentin birçok önemli bölgesine yerleştirildiği kaydedildi.
New York Emniyet Müdürlüğü, Gizli Servis, New York Eyalet Polisi, FBI gibi güvenlik güçlerine bağlı binlerce sivil ve resmi aracın liderlerin konvoylarına eşlik edeceği belirtildi.
New York Belediyesine bağlı çöp kamyonlarıyla, BM binasına giden bazı cadde ve sokaklar kapatıldı. Cadde, sokak ve bazı hassas yerlere girişler beton bloklarla engellendi.
Yetkililer yarından itibaren başlayacak BM Genel Kurulu haftası nedeniyle New Yorklular’a kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önererek, “Kendi özel araçlarınız yerine toplu taşıma araçlarını tercih edin. Araçlarınızı Manhattan’a park etmeyin. Gerekirse bisiklet kullanın” çağrısında bulundu.
New York Emniyet Müdürü James P. O'Neill, diğer federal ve yerel güvenlik güçleriyle eşgüdüm içinde çalıştıklarını belirterek, “NYPD'nin bu kritik güvenlik görevinde eş başkanlık rolü üstlendiği için federal kanun uygulayıcı ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Kentte güvenliğin sağlanması için bize kritik bir görev düşüyor. Liderlerin ve New Yorklular’ın huzurunu ve güvenliğini tam olarak sağmakta kararlıyız” dedi.
Genel Kurul haftası New Yorklular’ı bezdiriyor
Genel Kurul çilesi BM binasının yakınlarında oturanları etkilemekle kalmıyor. BM binası dışında, New York’un diğer bölgelerinde düzenlenen çeşitli konferans, toplantı ve etkinliklere katılan liderler, hükümet başkanları, önemli heyet üyeleri için en üst düzey güvenlik önlemleri uygulanıyor. Sokaklar araçlara ve yayalara kapatılıyor. BM Genel Kurul haftası New Yorklular için bir çileye dönüşüyor.
Liderlerin kaldığı otellerde de koruma tedbirleri en üst seviye yükseltiliyor. Otellere giriş yapan kişiler üst aramasının yanı sıra patlayıcı uzmanı köpekler tarafından da kontrol ediliyor. Otellerde alınan güvenlik önlemleri kente tatil için gelen turistleri de bezdiriyor.
Güvenlik güçleri liderlerin yanı sıra kentte düzenlenen çok sayıda protesto gösterisi için de yoğun güvenlik önlemleri alıyor.
Alınan güvenlik önlemlerinden toplu taşıma da etkileniyor. New York metro sisteminde, tren ve otobüslerin hareket ettiği istasyonlarda arttırılan güvenlik önlemleri ve yapılan aramalar nedeniyle toplu taşımacılık hizmetleri yavaşlıyor.
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