New Yorkluların BM Genel Kurulu Çilesi

Birleşmiş Milletler (BM) 74’üncü Genel Kurul üst düzey toplantıları yarın BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’in başkanlık edeceği ‘İklim Değişikliği’ zirvesiyle başlayacak. 74’üncü Genel Kurul’un üst düzey toplantılarına BM’ye üye 193 ülkenin devlet, hükümet ve heyet başkanları katılacak. 74’üncü Genel Kurul’da 143 ülke ya devlet başkanı ya da başbakan düzeyinde temsil edilecek. BM Genel Kurulu nedeniyle kentte alınan olağanüstü güvenlik önlemleri de en üst düzeye çıkartıldı. New York Emniyet Müdürlüğü (NYPD), BM Genel Kurulu nedeniyle 17 Eylül’den 30 Eylül’e kadar kentte çok sayıda cadde ve sokağı belirli zamanlarda araç trafiğine kapatılacağını açıkladı. BM’ye çıkan yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak 74’üncü Genel Kurul’da liderlerin konuşmalarını gerçekleştireceği ve çeşitli üst düzey toplantılara katılacağı günlerde ise BM binasının bulunduğu cadde ve bu caddeye çıkan bütün sokaklar hem yaya hem de araç trafiğine kapatılacak. Bölgeye sadece BM kartı olan kişiler yaya olarak girebilecek.

New York Emniyet Müdürlüğü’nden (NYPD) yapılan açıklamada, kentte liderlerin güvenliğinin sağlanması için diğer federal, eyalet ve yerel güvenlik güçleriyle işbirliği yapılacağı, ayrıca görevli binlerce üniformalı polisin yanı sıra çok sayıda sivil polisin de görev yapacağı belirtildi. Kimyasal, biyolojik ve diğer potansiyel terör tehditlerine cevap vermeye hazır özel güvenlik birimlerinin kentin birçok önemli bölgesine yerleştirildiği kaydedildi. New York Emniyet Müdürlüğü, Gizli Servis, New York Eyalet Polisi, FBI gibi güvenlik güçlerine bağlı binlerce sivil ve resmi aracın liderlerin konvoylarına eşlik edeceği belirtildi. New York Belediyesine bağlı çöp kamyonlarıyla, BM binasına giden bazı cadde ve sokaklar kapatıldı. Cadde, sokak ve bazı hassas yerlere girişler beton bloklarla engellendi. Yetkililer yarından itibaren başlayacak BM Genel Kurulu haftası nedeniyle New Yorklular’a kendi araçlarıyla trafiğe çıkmamalarını önererek, “Kendi özel araçlarınız yerine toplu taşıma araçlarını tercih edin. Araçlarınızı Manhattan’a park etmeyin. Gerekirse bisiklet kullanın” çağrısında bulundu.