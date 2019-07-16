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New York'ta 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.07.2019 08:54 | Son Güncelleme

Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde, etkinlik düzenlendi - Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal: - “O gece uzun bir gece oldu, çok zor ve kapkaranlıktı. Ama o karanlıktan millet olarak aydınlığı, sevgiyi, kardeşliği, birlik ve beraberliği çıkardık” - AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan: - “O gece genciyle yaşlısıyla bu asil millet, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktı, tanklara kurşunlara karşı göğüslerini siper etti. O gece demokrasi için mücadele etme kavramı yeniden tanımlandı” - Türkiye'nin New York Başkonsolosu Alper Aktaş: - “O gece minarelerden yankılanan salalar, Pensilvanya’da okunan belalara galebe çaldı”

NEW YORK (AA) – New York’ta bulunan Türkiye’nin Birleşmiş Milletler Nezdindeki Daimi Temsilciliğinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinliği düzenlendi.

Etkinliğe, Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanı Naci Ağbal, AK Parti İstanbul Milletvekili Ravza Kavakçı Kan, 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muaz Ergezen, Daimi Temsilci Yardımcısı 1. Müsteşar Rauf Alp Denktaş, New York Başkonsolosu Alper Aktaş, diplomatik misyon çalışanları ile Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve vatandaşlar katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması, İstiklal Marşının okunması ve Kuran-ı Kerim tilavetiyle başlayan programda konuşan Ağbal, 15 Temmuz gecesinde canını veren şehitlere rahmet, gazilere sağlık dileyerek, “Tüm olanların tamamına baktığımızda millet olarak bizim için gurur gecesi olduğunu söyleyebiliriz.” diye konuştu.

15 Temmuz'un uzun, çok zor ve kapkaranlık bir gece olduğunu belirten Ağbal, " Ama o karanlıktan millet olarak aydınlığı, sevgiyi, kardeşliği, birlik ve beraberliği çıkardık. Bu gerçekten gurur duymamız gereken bir husus. Vatanımızı milletimizi tehlikede hissettiğimiz zamanlarda adeta kükrediğimizi gördük. Hani hep Çanakkale ruhundan bahsederiz ya, 15 Temmuz gecesi, o ruh tekrar dirildi, gerçekten gurur duyuyoruz.” ifadelerini kullandı.

O gece Türkiye’nin gerçekten dua almış bir millet olduğunu gösterdiğine inandığını vurgulayan Ağbal, “Dünyanın dört bir yanındaki mazlumlara devlet ve millet olarak sahip çıkıyoruz. O gece sadece Türkiye’de yaşayan bizler değil, dünyada Türkiye’yi izleyen mazlumlar da Türkiye’nin o karanlıktan çıkması için dua ettiler.” dedi.

Ağbal, 15 Temmuz gecesi, çok farklı siyasi düşüncelere sahip insanların darbeye karşı çıkmak için tankların üstünde tek vücud olmasının Türkiye’yi eşsiz bir millet olarak dünya tarihine yazdırdığını kaydetti.

AK Parti İstanbul Milletvekili Kan da o gece kızını uğurlamak için geldiği İstanbul’da, kızı ile hasbihal etmeyi beklerken geceyi sokaklarda nöbet tutarak geçirdiklerini anlattı.

Demokratik bir ülkede en temel yaşama hakkına bu derece bir tecavüz teşebbüsü olacağını hiç aklına getirmediğini belirten Kan, “O gece genciyle yaşlısıyla bu asil millet, Cumhurbaşkanımızın çağrısıyla sokağa çıktı, tanklara kurşunlara karşı göğüslerini siper etti. O gece demokrasi için mücadele etme kavramı yeniden tanımlandı.” ifadelerini kullandı.

Kan, 15 Temmuz gecesi şehit ve gazi olanların, darbeye karşı çıkmak için sokağa çıkan milyonlarca isimsiz kahramanın Türk Amerikan toplumu bireylerine, bu davayı başta seçilmiş Kongre üyeleri olmak üzere Amerikalılara anlatma sorumluluğu yüklendiğini de hatırlattı.

Rauf Alp Denktaş da 15 Temmuz gecesi FETÖ terör örgütünün demokrasiyi ve devletin temellerini hedef aldığını anlatarak, “Ülkemizi savunmak için sokağa çıkan silahsız vatandaşları hedef aldılar ama Türk milleti canını verdi, darbecilere geçit vermedi.” diye konuştu.

Başkonsolos Aktaş da FETÖ’ye karşı Türk toplumunun tek yürek olduğunu aktararak, “Hainler aramızda hep oldu, ruhunu satmaya razı olanlar maalesef hep de olacak. 15 Temmuz’da bu hainler tanklarla uçaklarla karşımızdaydı, tanklar çeliktendi ama milletin iradesinden daha güçlü değildi. O gece minarelerden yankılanan salalar, Pensilvanya’da okunan belalara galebe çaldı.” dedi.

Programda 15 Temmuz Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Muaz Ergezen de 15 Temmuz darbe girişiminden sonraki suçluların yargılanması ve hukuki süreç hakkında bilgi verdi.

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